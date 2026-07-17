Venezuela superó los 5.000 muertos por el doble terremoto

La réplica de hace una semana provocó pánico en la población y evacuaciones de edificios por prevención.

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas.

La OIM pide más de 85 millones de euros para apoyar a los afectados

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un llamamiento para recaudar 98 millones de dólares (cerca de 85,2 millones de euros) para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 4.900 muertos y cerca de 16.750 heridos, según el último balance.

El llamamiento emitido por el organismo describe su respuesta para un periodo de doce meses y busca financiación para "proporcionar alojamiento seguro y digno", "asistencia humanitaria de emergencia", "apoyo a los esfuerzos de recuperación temprana" y "apoyo a las comunidades afectadas para que puedan recuperarse y reconstruirse en los próximos meses".

La jefa de la misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio, resaltó que "el pueblo de Venezuela ha demostrado una resiliencia extraordinaria, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá un apoyo sostenido". "Este llamamiento contribuirá a garantizar que las familias reciban la asistencia que necesitan, incluido un lugar donde quedarse, al tiempo que permitirá a las comunidades superar la emergencia, reconstruir los servicios esenciales y sentar las bases para una recuperación segura y duradera", explicó.

La organización manifestó que miles de familias se han visto desplazadas a causa de los terremotos, que tuvieron su epicentro en La Guaira, antes de resaltar que trabaja junto a las autoridades, otros organismos de Naciones Unidas y socios humanitaria para dar apoyo a los damnificados, también a través de alojamientos colectivos y la entrega de asistencia humanitaria en materia de salud y protección.