Venezuela superó los 5.000 muertos por el doble terremoto

La cantidad de víctimas fatales llegó a 5.069 luego de reportarse 139 nuevos fallecimientos. Hay más de 16.000 heridos y más 17.000 personas siguen sin hogar.
La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.
Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, atendieron a 128.324 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios.
Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se registraron 1.331 réplicas. La más sentida ocurrió el pasado 10 de julio en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.
La réplica de hace una semana provocó pánico en la población y evacuaciones de edificios por prevención.
El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25.000.
El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) lanzó un llamamiento para recaudar 98 millones de dólares (cerca de 85,2 millones de euros) para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 4.900 muertos y cerca de 16.750 heridos, según el último balance.
El llamamiento emitido por el organismo describe su respuesta para un periodo de doce meses y busca financiación para "proporcionar alojamiento seguro y digno", "asistencia humanitaria de emergencia", "apoyo a los esfuerzos de recuperación temprana" y "apoyo a las comunidades afectadas para que puedan recuperarse y reconstruirse en los próximos meses".
La jefa de la misión de la OIM en Venezuela, Lia Poggio, resaltó que "el pueblo de Venezuela ha demostrado una resiliencia extraordinaria, pero la recuperación llevará tiempo y requerirá un apoyo sostenido". "Este llamamiento contribuirá a garantizar que las familias reciban la asistencia que necesitan, incluido un lugar donde quedarse, al tiempo que permitirá a las comunidades superar la emergencia, reconstruir los servicios esenciales y sentar las bases para una recuperación segura y duradera", explicó.
La organización manifestó que miles de familias se han visto desplazadas a causa de los terremotos, que tuvieron su epicentro en La Guaira, antes de resaltar que trabaja junto a las autoridades, otros organismos de Naciones Unidas y socios humanitaria para dar apoyo a los damnificados, también a través de alojamientos colectivos y la entrega de asistencia humanitaria en materia de salud y protección.