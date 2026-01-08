Venezuela anunció la liberación de presos políticos: expectativa por Nahuel Gallo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EfectoCocuyo/status/2009308146561683771?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009308146561683771%7Ctwgr%5E302bef12dd1b9f52c51c54eb26a78a53f287dc2e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Festados-unidos%2Fvenezuela-anuncia-la-liberacion-de-un-numero-importante-de-presos-politicos-nid08012026%2F&partner=&hide_thread=false #Ahora Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional: el gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. #8Ene



Según explicó el funcionario, la decisión apunta a “la convivencia pacífica” y busca contribuir a un clima de paz en el país. Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, evitó precisar cuántas personas serán liberadas y tampoco brindó detalles sobre los casos alcanzados.

La medida genera expectativa tanto dentro como fuera de Venezuela, en especial por la situación de ciudadanos extranjeros detenidos. Entre ellos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, arrestado hace más de un año, cuya posible liberación comenzó a ser seguida de cerca por el gobierno argentino y por sus familiares.

Respuesta Argentina

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich celebró el anuncio y expresó su expectativa por la liberación de los ciudadanos argentinos detenidos. “Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, afirmó y agregó que esperan que el gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani recuperen la libertad en las próximas horas.

Patricia Bullrich sostuvo que la situación es monitoreada de cerca y remarcó que la Argentina espera el regreso de sus ciudadanos.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que hasta el 5 de enero había 806 presos políticos en el país, según datos de Foro Penal. Hasta el momento, el gobierno venezolano no confirmó oficialmente cuántas personas serán beneficiadas ni en qué plazos se completará el proceso.