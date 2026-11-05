Juicio político a Santiago Peña: cómo es el proceso y cuántos votos hacen falta para destituirlo

La acusación, en Diputados. El procedimiento comienza con la presentación de un libelo acusatorio firmado por legisladores, en el que deben detallarse los hechos denunciados y las pruebas que los respaldan. Para que la iniciativa prospere se necesita el voto de dos tercios de los miembros presentes. Si participan los 80 diputados, por ejemplo, se requieren 54 votos afirmativos. Una vez aprobada la acusación, la Cámara designa a los diputados que actuarán como fiscales y defenderán los cargos ante el Senado.

El juicio, en el Senado. La Cámara alta se constituye como tribunal, establece un reglamento para llevar adelante el proceso, notifica al acusado y le otorga plazos para ejercer su defensa y presentar pruebas. Luego se realizan audiencias públicas y orales, en las que la comisión acusadora expone los cargos y la defensa presenta sus argumentos.

El veredicto. Para dictar una condena se necesita una de las mayorías más exigentes del sistema institucional: dos tercios del total de los senadores, no sólo de los presentes. Sobre una composición de 45 miembros, esto equivale a 30 votos afirmativos. Si la acusación obtiene 29, el acusado queda absuelto, independientemente de cuántos senadores se hayan ausentado o se hayan abstenido.

La única consecuencia directa de una condena es la destitución inmediata del funcionario. En el caso del Presidente, además, pierde definitivamente el derecho a ocupar la banca de senador vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes. El Congreso no tiene facultades para imponer penas: si durante el juicio surgen indicios de la comisión de delitos, el Senado debe remitir los antecedentes a la Fiscalía y a la Justicia ordinaria.