La Conmebol tenía US$14 millones depositados en el banco intervenido en Paraguay

Para esta temporada, el campeón de la Copa Libertadores recibirá 25 millones de dólares, uno más que en 2025. En tanto, el ganador de la Copa Sudamericana pasará de cobrar 6,5 millones a percibir 10 millones de dólares.

La final de la Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes se disputará el 28 de noviembre a las 17 en Montevideo. Una semana antes, el 21 de noviembre, Boca enfrentará a Atlético Mineiro en Barranquilla por el título de la Sudamericana.

El reclamo de la Selección de Paraguay

La intervención de Ueno Bank también generó una reacción de los futbolistas de la Selección paraguaya, quienes difundieron un comunicado para expresar su preocupación por la situación y solidarizarse con los ahorristas afectados.

Los jugadores aclararon que también sufrieron las consecuencias de las restricciones impuestas por la entidad. “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas”, afirmaron.

En el documento, reclamaron que el Gobierno y la Justicia actúen “de manera inmediata, transparente y sin distinción” para identificar y sancionar a los responsables. También hicieron hincapié en el impacto que la crisis tuvo sobre las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables, que no pueden disponer de los ahorros acumulados durante años. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, advirtieron.

Además, anticiparon que cada integrante del plantel analizará la posibilidad de iniciar acciones legales para recuperar su dinero. “Vamos a defender lo que es nuestro, con la ley en la mano”, sostuvieron.

El cierre de sucursales, la interrupción de los servicios digitales y las dificultades para operar con tarjetas provocaron numerosos reclamos y protestas en Asunción. Frente a ese escenario, los futbolistas expresaron su respaldo a las familias afectadas y llamaron a la unidad: “Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”.