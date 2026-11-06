La Conmebol tenía US$14 millones depositados en el banco intervenido en Paraguay

La entidad aseguró que la crisis de Ueno Bank no compromete sus finanzas ni las finales de la Libertadores y la Sudamericana. Los futbolistas de la Selección paraguaya también reclamaron por los ahorristas afectados.
La intervención de Ueno Bank en Paraguay generó preocupación en el fútbol sudamericano, luego de que trascendiera que la Conmebol tenía depositados cerca de 14,3 millones de dólares en la entidad. Sin embargo, desde la organización aseguraron que la situación no compromete sus finanzas ni la realización de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
Según medios paraguayos, la Confederación Sudamericana de Fútbol tenía invertidos 85.470 millones de guaraníes en certificados de depósito de ahorro (CDA), una suma que la ubicaba entre los principales depositantes de Ueno Bank. La crisis se desató después de que el Banco Central de Paraguay dispusiera el cierre de la entidad por problemas de solvencia, lo que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.
Desde la Conmebol buscaron llevar tranquilidad y explicaron que el monto representa apenas el 2,5% de sus ingresos. Además, señalaron que la inversión no afecta el flujo de fondos necesario para cumplir con sus compromisos deportivos ni pone en riesgo el pago de premios a los equipos.
La situación financiera también tuvo repercusiones políticas en Paraguay, con el avance de un juicio político y la renuncia del presidente Gustavo Peña, respaldada por el exmandatario Horacio Cartés. En paralelo, la Conmebol ratificó que la organización de los torneos continentales continuará con normalidad.
Para esta temporada, el campeón de la Copa Libertadores recibirá 25 millones de dólares, uno más que en 2025. En tanto, el ganador de la Copa Sudamericana pasará de cobrar 6,5 millones a percibir 10 millones de dólares.
La final de la Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes se disputará el 28 de noviembre a las 17 en Montevideo. Una semana antes, el 21 de noviembre, Boca enfrentará a Atlético Mineiro en Barranquilla por el título de la Sudamericana.
La intervención de Ueno Bank también generó una reacción de los futbolistas de la Selección paraguaya, quienes difundieron un comunicado para expresar su preocupación por la situación y solidarizarse con los ahorristas afectados.
Los jugadores aclararon que también sufrieron las consecuencias de las restricciones impuestas por la entidad. “Nosotros también fuimos víctimas de esta situación, al igual que muchísimas familias paraguayas”, afirmaron.
En el documento, reclamaron que el Gobierno y la Justicia actúen “de manera inmediata, transparente y sin distinción” para identificar y sancionar a los responsables. También hicieron hincapié en el impacto que la crisis tuvo sobre las familias trabajadoras y los sectores más vulnerables, que no pueden disponer de los ahorros acumulados durante años. “No se puede titubear cuando está en juego el esfuerzo de la gente decente”, advirtieron.
Además, anticiparon que cada integrante del plantel analizará la posibilidad de iniciar acciones legales para recuperar su dinero. “Vamos a defender lo que es nuestro, con la ley en la mano”, sostuvieron.
El cierre de sucursales, la interrupción de los servicios digitales y las dificultades para operar con tarjetas provocaron numerosos reclamos y protestas en Asunción. Frente a ese escenario, los futbolistas expresaron su respaldo a las familias afectadas y llamaron a la unidad: “Paraguay se levantó de muchas. Y de esta también nos vamos a levantar, unidos, con trabajo, con dignidad y con la frente en alto”.
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