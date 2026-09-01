"Las Malvinas seguirán siendo británicas": la firme respuesta del Reino Unido a Trump

John Healey aseguró que no recibió sugerencias de funcionarios de EE.UU. tras los dichos de Trump sobre una posible revisión de la postura sobre el archipiélago.

El ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que las Islas Malvinas “seguirán siendo británicas”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de revisar la postura de su país sobre la soberanía del archipiélago, reclamada por la Argentina.