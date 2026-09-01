"Las Malvinas seguirán siendo británicas": la firme respuesta del Reino Unido a Trump

John Healey aseguró que no recibió sugerencias de funcionarios de EE.UU. tras los dichos de Trump sobre una posible revisión de la postura sobre el archipiélago.
El ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que las Islas Malvinas “seguirán siendo británicas”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de revisar la postura de su país sobre la soberanía del archipiélago, reclamada por la Argentina.
“Las Islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”, sostuvo Healey en declaraciones al diario The Times. Además, afirmó que no recibió “ninguna sugerencia” por parte de funcionarios estadounidenses sobre un eventual cambio de posición.
Las declaraciones del funcionario británico se produjeron después de que Trump fuera consultado sobre la cuestión durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió el mandatario estadounidense.
El planteo de Trump generó preocupación en el Reino Unido debido a versiones publicadas por medios británicos, según las cuales Washington evaluaría modificar su respaldo a Londres para presionar al Gobierno británico a incrementar su gasto en Defensa. Healey fue así el primer funcionario británico en pronunciarse públicamente sobre el tema tras los dichos del presidente estadounidense.