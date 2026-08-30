Una delegación del Vaticano llegó a Buenos Aires para preparar la visita de León XIV

La comitiva de la Santa Sede permanecerá tres días en el país y recorrerá junto al Gobierno los lugares previstos para las actividades del Pontífice en noviembre.
Una delegación del Vaticano llegó este domingo a Buenos Aires para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La comitiva aterrizó a las 18.30 en el Aeroparque Jorge Newbery y permanecerá tres días en el país. Durante ese período recorrerá junto a representantes del Gobierno nacional los escenarios previstos para las actividades del Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El operativo contempla la planificación de la seguridad y de las convocatorias masivas que acompañarán la visita. La delegación fue trasladada desde Aeroparque hasta un hotel de la Avenida del Libertador con custodia policial y un control de explosivos realizado por el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos de la Policía Federal. Luego de la recorrida habrá un nuevo encuentro interjurisdiccional para coordinar los avances de cada distrito.
La agenda de León XIV todavía se encuentra en etapa de definición, aunque ya se conocen algunos de los principales puntos previstos. El lunes 9 de noviembre estará en Buenos Aires, el martes 10 viajará a Córdoba y el miércoles 11 visitará Luján, con la Nunciatura de Buenos Aires como base durante su estadía. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, anticipó que habrá tres misas y explicó: “Es una agenda ambiciosa. El Papa lo sabe, lo vimos entusiasmado, con conocimiento”.
Entre las actividades que analiza la Iglesia también aparecen una visita a una cárcel, un encuentro con personas con discapacidad y una convocatoria masiva para jóvenes, además de reuniones con representantes de la sociedad política y otras confesiones religiosas. El Cottolengo Don Orione de Claypole y la cárcel de Devoto figuran entre las alternativas planteadas. En Córdoba, en tanto, está previsto un encuentro con obispos y seminaristas, mientras que la Iglesia todavía evalúa el escenario más adecuado para recibir a la gran cantidad de jóvenes que se espera durante la visita.
comentar