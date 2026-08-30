Una delegación del Vaticano llegó a Buenos Aires para preparar la visita de León XIV

Entre las actividades que analiza la Iglesia también aparecen una visita a una cárcel, un encuentro con personas con discapacidad y una convocatoria masiva para jóvenes, además de reuniones con representantes de la sociedad política y otras confesiones religiosas. El Cottolengo Don Orione de Claypole y la cárcel de Devoto figuran entre las alternativas planteadas. En Córdoba, en tanto, está previsto un encuentro con obispos y seminaristas, mientras que la Iglesia todavía evalúa el escenario más adecuado para recibir a la gran cantidad de jóvenes que se espera durante la visita.