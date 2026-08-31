Trump sugiere que podría retirar su apoyo a la soberanía británica de las Islas Malvinas

Aunque la postura oficial de Estados Unidos sobre las Malvinas es de neutralidad y no respalda explícitamente la soberanía británica, sí que reconoce la administración 'de facto' que Londres ejerce sobre el archipiélago austral.

El reclamo histórica de la Argentina derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Desde entonces, el Reino Unido rechazó los reclamos sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios "pendientes de descolonización".

La postura de Pablo Quino por el amarre de un buque británico en Ushuaia

El canciller Pablo Quirno rechazó el viernes pasado las críticas vertidas por "la oposición y los medios" al Gobierno de Javier Milei por el amarre de un buque británico en el puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego cuyo territorio incluye a las islas Malvinas.

En un texto publicado en X titulado "Otra operación de la oposición y los medios", Quirno aseguró que la presencia del buque VS Promise, que amarró en Ushuaia el lunes pasado, fue contratado por un consorcio petrolero que tiene la autorización del Ejecutivo de Tierra del Fuego para operar en aguas argentinas.

"El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen (una monoboya en aguas abiertas), donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por TotalEnergies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta", subrayó el canciller.