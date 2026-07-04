León XIV fue a una isla símbolo de los migrantes fallecidos y recordó a Francisco

El Pontífice explicó que su visita no tiene como objetivo pronunciar grandes discursos, sino celebrar la Eucaristía y reforzar el sentido de los gestos de ayuda y de compartir.

"No he venido a pronunciar discursos, sino a celebrar la Eucaristía, señal suprema de la presencia de Cristo entre nosotros. El gesto de Jesús al partir el pan para entregarse a sí mismo da sentido y fuerza a nuestros gestos cotidianos de ayuda y compartir. Sí, este es un lugar donde, más que las palabras, hablan los gestos. Pero los gestos, para ser humanos, necesitan un corazón. Por eso nos reunimos aquí: para buscar en Cristo el amor que solo Él puede darnos, para que el mundo de hoy y de mañana sea más humano, más humano para todos", afirmó.

A su llegada, León XIV fue recibido por el alcalde de Lampedusa, Filippo Mannino, que describió la visita del Pontífice como un regalo, un gesto fraternal y, al mismo tiempo, una responsabilidad en ese "pequeño pedazo de tierra en medio del mar", que desde hace muchos años alberga "heridas y esperanzas que pertenecen al mundo entero".

León XIV recordó el legado del Papa Francisco en la isla de Lampedusa.

Mannino subrayó que Lampedusa es también "espera, puerto de llegada, dolor y memoria" y recordó que es "el lugar donde tantas personas han buscado salvación, dignidad y un futuro".

"Algunas encontraron una nueva perspectiva, otras nunca llegaron: todas ellas están en nuestros corazones. Nuestra comunidad conoce el valor y el peso de esta historia", añadió, en referencia a pescadores, socorristas, fuerzas de seguridad, voluntarios, profesionales y familias enteras, además de las instituciones que han prestado su apoyo.