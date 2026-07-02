Milagro en Venezuela: rescatan a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Se trata de un guardia de seguridad que había quedado atrapado en la garita de vigilancia de un edificio. Los trabajos de salvamento habían comenzado el lunes.
Los equipos especializados de siete países lograron rescatar con vida este jueves a Hernán Gil, un guardia de seguridad que estuvo atrapado más de una semana, desde el pasado miércoles 24 de junio, bajo los escombros de un edificio que se desplomó en La Guaira tras los fuertes terremotos registrados en el país caribeño.
Gil, de 43 años, trabajaba en el lugar y había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio. Las labores de salvamento habían comenzado el lunes. Desde ese momento, los equipos de rescate, incluyendo especialistas de Chile, EE.UU., Portugal, Costa Rica y El Salvador, consiguieron establecer comunicación constante con el hombre, hidratándolo y suministrándole medicación.
Voluntarios de la Cruz Roja Venezolana informaron que el guardia de seguridad logró preservar su vida gracias a la estructura de la propia garita, la cual funcionó como un escudo de protección frente al colapso del edificio.
Los primeros contactos entre el vigilante atrapado y los servicios de asistencia se produjeron el pasado domingo con equipos tecnológicos y, desde entonces, se mantuvo la comunicación constante con él y se le brindó agua y alimentos. “¡Lo logramos!”, gritó una voz mientras avanzaba la brigada con la camilla entre muchos aplausos de los presentes. Los miembros de los equipos, habitualmente serios, por fin sonríen ante las cámaras.
El hombre rescatado llevaba una mascarilla de oxígeno y tiene una lesión visible en un ojo. En los últimos días estuvo en comunicación con los bomberos y recibió alimentación e hidratación bajo casi nueve metros de escombros.
El rescate fue festejado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que pusieron su cuerpo, su tiempo y su alma en esta misión”, expresó en su cuenta de la red social X.
Del mismo modo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó su admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en la operación: “Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores”.
Gil está casado con Usbimar Gonzales, que momentos antes del exitoso rescate que había vivido días de profunda tristeza tras los terremotos, porque temía que hubiera fallecido. “Pero al saber que estaba vivo, vi un rayo de esperanza”, dijo a la cadena CNN.
“Se mantuvo firme como un héroe”. En casa, concluyó la mujer, lo esperan sus hijos.
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