Milagro en Venezuela: rescatan a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

El hombre rescatado llevaba una mascarilla de oxígeno y tiene una lesión visible en un ojo. En los últimos días estuvo en comunicación con los bomberos y recibió alimentación e hidratación bajo casi nueve metros de escombros.

El rescate fue festejado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que pusieron su cuerpo, su tiempo y su alma en esta misión”, expresó en su cuenta de la red social X.

Del mismo modo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó su admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en la operación: “Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores”.

Gil está casado con Usbimar Gonzales, que momentos antes del exitoso rescate que había vivido días de profunda tristeza tras los terremotos, porque temía que hubiera fallecido. “Pero al saber que estaba vivo, vi un rayo de esperanza”, dijo a la cadena CNN.

“Se mantuvo firme como un héroe”. En casa, concluyó la mujer, lo esperan sus hijos.