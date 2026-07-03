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Venezuela: elevan a 2.645 la cifra de muertos por el doble terremoto

Las autoridades habilitaron 59 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus hogares en el doble terremoto del 24 de junio. Hasta la fecha del reporte, se contabilizaron 890 réplicas del sísmico principal.

El Gobierno de Venezuela elevó a 2.645 la cifra de los muertos por el doble terremoto del 24 de junio. La administración de Delcy Rodríguez informó además que 12.666 personas resultaron heridas y que 6.462 fueron rescatadas.

El balance anterior, divulgado el jueves por la noche, indicaba 2.595 muertos y unos 12.400 heridos. Las autoridades también contabilizan 86.117 familias atendidas y 15.050 personas que permanecen sin vivienda.

Las autoridades habilitaron 59 campamentos transitorios para albergar a quienes perdieron sus hogares. Hasta la fecha del reporte, el Ministerio de Comunicación e Información contabilizó 890 réplicas del movimiento sísmico principal.

ONG de Argentina envían 70 rescatistas y 30 médicos junto a ayuda humanitaria a Venezuela

Unos 70 rescatistas argentinos y 30 médicos venezolanos partieron este viernes desde Buenos Aires rumbo a Venezuela en una misión humanitaria liderada por organizaciones de la sociedad civil para reforzar las tareas de rescate y la atención sanitaria tras los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos en el país caribeño.

El contingente despegó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza en un vuelo comandado por Enrique Piñeyro, piloto y fundador de la organización Solidaire, y transporta además cuatro toneladas de insumos donados por la Cruz Roja Argentina.

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Entre los médicos que viajan en el avión hay intensivistas, emergentólogos, traumatólogos, cirujanos, pediatras, internistas, médicos generalistas y un neuropsiquiatra. A ellos se suman rescatistas del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) y del Grupo Fénix Unit Rescue, una brigada con sede en la provincia argentina de Mendoza.

La misión humanitaria que partió este viernes se suma así a los equipos y ayudas enviados por el Gobierno argentino desde la semana pasada.

Venezuela: suben a 2.295 los muertos por el doble terremoto

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El primer envío fue el pasado viernes, cuando viajaron 24 brigadistas, incluyendo militares y civiles, entre ellos veterinarios y enfermeros, además de cuatro perros de rescate y equipamiento especializado para colaborar en las labores de asistencia y apoyo ante la emergencia provocada por los sismos.

Este martes, además, el Gobierno argentino desplegó dos nuevos aviones con 38 personas -entre ellos médicos y equipos de búsqueda- y ayuda humanitaria, incluyendo equipos de almacenamiento de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, cocinas de campaña y material de comunicaciones.

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