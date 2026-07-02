Cuba se prepara para un ataque de EEUU: "Que no haya sorpresa ni derrota"

Lo aseguró el presidente Miguel Díaz-Canel, tras destacar que la isla es "un país de paz" que no le tiene miedo a una guerra con Washington.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que se preparan para una agresión de Estados Unidos, de tal modo que "no haya sorpresa, ni derrota", incidiendo que la isla es "un país de paz" que no le tiene miedo a una guerra con Washington.
"Cuba no es una nación en disputa, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a nuestra independencia", afirmó en una entrevista con la cadena británica Sky News, en la que denunció una "estrategia de intoxicación mediática y guerra psicológica" contra la isla.
Según criticó, "las amenazas y la retórica" sobre una agresión militar buscan extender el miedo entre la población cubana y desestabilizar a la isla. "Constituyen una ofensa a la dignidad de nuestro pueblo", sostuvo.
En este sentido, Díaz-Canel se mostró firme al señalar que La Habana se prepara para un conflicto militar. "Nosotros no queremos la guerra pero no le tememos tampoco. Lo que sí nos preparamos para que no haya ni sorpresa ni haya derrota".
De esta forma denunció que la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que está dispuesto a tomar decisiones sobre Cuba que sus predecesores en la Casa Blanca no han asumido. Frente a esto, el dirigente cubano ha avisado que el país está dispuesto a luchar "hasta la última gota de sangre" para defender "los derechos, la independencia, la soberanía y las conquistas" de Cuba.
Este miércoles, el presidente de Estados Unidos se ha referido a que después de "muchas décadas" La Habana "se está acercando" a Washington, aunque ha evitado dar más detalles al respecto en el marco de los contactos con la isla para introducir cambios en su modelo económico.
Apenas hace un mes Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones contra Díaz-Canel y otras figuras del sistema cubano como su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de Washington contra las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.
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