Cuba se prepara para un ataque de EEUU: "Que no haya sorpresa ni derrota"

De esta forma denunció que la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que está dispuesto a tomar decisiones sobre Cuba que sus predecesores en la Casa Blanca no han asumido. Frente a esto, el dirigente cubano ha avisado que el país está dispuesto a luchar "hasta la última gota de sangre" para defender "los derechos, la independencia, la soberanía y las conquistas" de Cuba.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos se ha referido a que después de "muchas décadas" La Habana "se está acercando" a Washington, aunque ha evitado dar más detalles al respecto en el marco de los contactos con la isla para introducir cambios en su modelo económico.

Apenas hace un mes Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones contra Díaz-Canel y otras figuras del sistema cubano como su predecesor, Raúl Castro, en el marco de las presiones de Washington contra las autoridades cubanas y del bloqueo al país caribeño.