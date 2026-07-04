Confirmaron la muerte de una actriz venezolana tras los terremotos en Venezuela

El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez declaró el estado de desastre en La Guaira, donde al menos 189 edificios colapsaron y otros 885 sufrieron daños de distinta consideración. Como consecuencia, más de 15.000 personas perdieron sus viviendas.

Según los especialistas, el fenómeno fue provocado por el desplazamiento de la placa Sudamericana respecto de la placa del Caribe. Aunque los epicentros se ubicaron en el estado Yaracuy, las ondas sísmicas impactaron con fuerza sobre La Guaira debido a la actividad de la falla de San Sebastián.

La emergencia movilizó a la comunidad internacional. Cerca de 30 países enviaron equipos de rescate, asistencia humanitaria y personal especializado para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros, tareas que continúan pese a que ya pasó la etapa considerada crítica para hallar personas con vida.

Las Naciones Unidas estimaron que los daños materiales ascienden a unos 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Bruto Interno de Venezuela. Además, calculó que alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron consecuencias directas por el doble terremoto, ya sea por desplazamientos forzados o por la interrupción de servicios esenciales como el agua potable y la electricidad.

La destrucción de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar obligó a reorganizar la logística de ingreso de ayuda internacional. Ingenieros del Ejército de Estados Unidos rehabilitaron las operaciones en el puerto de La Guaira para facilitar el arribo por vía marítima de unas mil toneladas de suministros médicos, alimentos y herramientas enviadas por países como Colombia, Brasil, China e Israel.