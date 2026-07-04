Confirmaron la muerte de una actriz venezolana tras los terremotos en Venezuela

La artista Yorgelys Delgado y su madre fueron halladas sin vida luego de permanecer nueve días atrapadas bajo los escombros de un edificio en La Guaira.
La familia de la actriz venezolana Yorgelys Delgado confirmó su muerte luego de que permaneciera nueve días desaparecida tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La artista quedó atrapada junto a su madre bajo los escombros del edificio Coral Beach, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.
La noticia fue comunicada por la hermana de la actriz mediante un mensaje publicado en redes sociales, en el que informó el fallecimiento de ambas mujeres y agradeció el acompañamiento recibido durante los días de intensa búsqueda. Además, solicitó ayuda económica y social para las personas damnificadas por la tragedia.
“Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia”, expresó la familiar. En el mismo mensaje agradeció “el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza”, y pidió respeto y privacidad para sus seres queridos.
La muerte de Delgado se suma a la creciente lista de víctimas que dejaron los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. El último balance oficial informó más de 2.600 fallecidos y unos 12.000 heridos, aunque estimaciones de médicos forenses y reportes internos de las fuerzas de seguridad elevan la cifra de muertos hasta las 10.000 personas.
El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez declaró el estado de desastre en La Guaira, donde al menos 189 edificios colapsaron y otros 885 sufrieron daños de distinta consideración. Como consecuencia, más de 15.000 personas perdieron sus viviendas.
Según los especialistas, el fenómeno fue provocado por el desplazamiento de la placa Sudamericana respecto de la placa del Caribe. Aunque los epicentros se ubicaron en el estado Yaracuy, las ondas sísmicas impactaron con fuerza sobre La Guaira debido a la actividad de la falla de San Sebastián.
La emergencia movilizó a la comunidad internacional. Cerca de 30 países enviaron equipos de rescate, asistencia humanitaria y personal especializado para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros, tareas que continúan pese a que ya pasó la etapa considerada crítica para hallar personas con vida.
Las Naciones Unidas estimaron que los daños materiales ascienden a unos 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Bruto Interno de Venezuela. Además, calculó que alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron consecuencias directas por el doble terremoto, ya sea por desplazamientos forzados o por la interrupción de servicios esenciales como el agua potable y la electricidad.
La destrucción de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar obligó a reorganizar la logística de ingreso de ayuda internacional. Ingenieros del Ejército de Estados Unidos rehabilitaron las operaciones en el puerto de La Guaira para facilitar el arribo por vía marítima de unas mil toneladas de suministros médicos, alimentos y herramientas enviadas por países como Colombia, Brasil, China e Israel.
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