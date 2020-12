Haim Eshed, ex jefe militar del programa espacial de Israel, sorprendió al mundo entero al revelar en una entrevista no solo que los extraterrestres existen sino que están entre nosotros y acordaron con el gobierno de Estados Unidos permanecer ocultos hasta que la humanidad esté lista para la verdad.

"Los extraterrestres han pedido no anunciar que están aquí, porque la humanidad aún no está lista", aseguró Eshed al diario israelí Yediot Aharonot.

Según este antiguo alto mando militar, Donald Trump "estuvo a punto de revelar" la existencia alienígena, pero durante su mandato "los extraterrestres de la Federación Galáctica" todavía estaban esperando a que la raza humana se volviera "cuerda y comprensiva" para evitar que se produjera una "histeria colectiva".

"Han estado esperando que la humanidad evolucione y llegue a una etapa en la que generalmente entendamos lo que es el espacio y las naves espaciales", indicó el hombre de 87 años, a la vez que afirmó la existencia de una base subterránea secreta en Marte que alberga a representantes de la supuesta alianza alienígena y astronautas estadounidenses.

"Si se me hubiera ocurrido decir hace cinco años lo que digo hoy, me habrían hospitalizado", dijo Eshed, quien explicó que ahora se anima a hablar porque ya no tiene "nada que perder".