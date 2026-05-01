Javier Milei viaja a Estados Unidos para la Conferencia Global del Instituto Milken

Conferencistas de todo el mundo y diversos sectores de la sociedad, como Finanzas, Tecnología, Salud, Filantropía y Políticas públicas.

Serán parte de los paneles sobre temas de las mencionadas áreas a tratar durante la conferencia, en la cual se abordarán soluciones prácticas sobre los desafíos que propone el mundo actual.

MIlei Milei condenó "la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

Las participaciones anteriores de Javier Milei

Milei participará por segunda vez como orador de una conferencia que supo tener como panelistas, entre otras personalidades, a Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.

En 2024 Milei invitó a los empresarios presentes a invertir en el país al decir que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Un año después, en 2025, el mandatario argentino, en su breve visita al Instituto Milken, expuso ante, por ejemplo, personalidades representantes de empresas y organizaciones.

El martes por la noche o el mismo miércoles son los posibles momentos en los cuales podría aterrizar la delegación argentina en Estados Unidos, encabezada por el propio Milei. Antes de emprender el viaje, algunas de las actividades que viene realizando el presidente son acompañar al jefe de Gabinete en su presentación en el Congreso el pasado miércoles 29 de abril y la visita en aguas argentinas al portaaviones nuclear USS Nimitz. Lo propio tuvo lugar en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), el comando militar estadounidense.

De la visita también formaron parte, entre otros funcionarios, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.