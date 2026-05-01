Economía |

Un fondo presiona a Estados Unidos para embargar activos argentinos

Se trata Titan Consortium, que tiene un fallo a favor en una corte de Columbia por U$s390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Titan Consortium, el fondo que tiene una sentencia contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, busca embargar activos del país para cobrar el fallo por U$s390,9 millones que no se pagaron.

El fondo tiene la sentencia favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) a favor en ese caso y consiguió que una corte del distrito de Columbia reconociera esa sentencia.

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Según informó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina, el país lleva 16 meses sin pagar la sentencia en contra.

En este contexto, el fondo Titan buscará establecer prioridad por sobre otros acreedores para cobrarse con el colateral de los bonos Brady que estaban depositados en el banco de la Reserva Federal de Nueva York.

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Previamente, en marzo, el Gobierno de Javier Milei había acordado usar esos colaterales para pagar y cerrar el litigio con los fondos Attestor y Bainbridge, que reclamaban sentencias impagas por el default de 2001.

El caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas tuvo tuvo laudo favorable a los demandantes en el CIADI en 2019. Sin embargo, recién en 2024 el fondo Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390 millones más intereses.

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