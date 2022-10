"La bandera verdeamarilla no le pertenece a nadie", manifestó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y agregó: "Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer".

En tanto, sostuvo que "los principales problemas pueden resolverse con diálogo y no con fuerza bruta".

Lula da Silva, que el 1 de enero asumirá su tercer mandato al frente del Ejecutivo de Brasil adelantó de cara a una composición del Congreso que lo verá gobernar en minoría: "Vamos a restablecer el diálogo para luchar contra el hambre y con el Legislativo, sin intentar cooptar, sino reconstruir la convivencia armoniosa y republicana".

Por otro lado, prometió luchar por la deforestación cero en la Amazonia y dijo que retomará el control de las actividades ilegales en esa región, donde promoverá el desarrollo sustentable.

"Brasil y el planeta necesitan de una Amazonia viva. Un árbol en pie vale más que la deforestación, el río limpio vale más que todo el oro extraído con las aguas contaminadas por mercurio", manifestó.