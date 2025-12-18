La Unión Europea postergó la firma del acuerdo con el Mercosur

El hecho de posponer la firma sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido de que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana.

Una fuente europea dijo que los países del Mercosur habían sido "informados" de la decisión de no votar mañana, como inicialmente estaba previsto. El voto en el seno del Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a "principios de enero".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había dicho este jueves al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que está "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyará el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea (António Costa y Ursula Von der Leyen) a Brasil para la firma este sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría calificada (un 55 % de países que representen a un 65 % de la población europea), casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.

Aunque no formaba parte de la agenda formal de la cumbre, el acuerdo con Mercosur ha sido parte de las discusiones de las delegaciones nacionales que acompañan a los mandatarios y de los mensajes enviados por estos a su llegada a la cita.

Todo ello antes de la votación que iba a convocarse este viernes entre los embajadores en Bruselas de los Veintisiete (los representantes permanentes de los países ante la UE), y en la que se esperaba otorgar a Costa y Von der Leyen el mandato para viajar a Brasil y firmar el acuerdo con Lula.

Von der Leyen afirmó que era "de enorme importancia" que la UE obtuviera la luz verde para sellar el pacto, con vistas a que el bloque europeo pueda librarse de sus "sobredependencias".

"Sólo es posible con una red de acuerdos de libre comercio y Mercosur desempeña un papel central, es potencialmente un mercado de 700 millones de consumidores, países con visiones similares que quieren comerciar juntos", dijo la responsable del Ejecutivo comunitario a su llegada a la cumbre.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó a su llegada a la reunión que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur "no se puede firmar" sin las salvaguardas que solicita su país y pidió, por ello, que el tratado se concluya "correctamente" para respetar a los agricultores europeos.

La UE acordó ayer ciertas salvaguardas para tranquilizar a los agricultores -que este jueves han bloqueado el centro de Bruselas con cientos de tractores- y para vencer las reticencias de países como Francia e Italia.