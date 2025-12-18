Caso Jeffrey Epstein: Bill Gates aparece con chicas desconocidas en nuevas fotos

Son más de 60 fotografías, entre las que destacan algunas del cofundador de Microsoft, Bill Gates, con diferentes mujeres. En otra aparece el intelectual Noam Chomsky a bordo de un avión junto a Epstein.

También sobresalen varias fotos de una mujer no identificada, pero exclusivamente partes de su cuerpo, en las que tenía mensajes. En su pie se observa que tiene escrita una cita de la novela 'Lolita', de Vladímir Nabokov, sobre la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años, cuyo libro aparece al lado.

Se visualiza igualmente una captura de pantalla de un servicio de mensajería instantánea, sin saber quién lo enviaba o lo recibía, en el que se describe a una joven de 18 años y un pedido de "1.000 $ por chica".

"Seguiremos publicando fotografías y documentos para brindar transparencia al pueblo estadounidense", avisaron los demócratas. "Es hora de que el Departamento de Justicia publique los archivos", exigieron.

En la tanda anterior de fotos se ve al magnate con el actual presidente estadounidense, Donald Trump; a su exasesor, Steve Bannon; al exmandatario demócrata ,Bill Clinton; y al propio Gates. Además, aparecen posando otras personas públicas, como el que fuera secretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers; el director de cine, Woody Allen; el empresario multimillonario, Richard Branson; y el destacado abogado, Alan Dershowitz.

La presión política en el caso

Por su parte continúa la presión del Partido Demócrata para que la Administración Trump desclasifique los archivos del caso Epstein, que salpicó a diversos políticos, no solo de los Estados Unidos.

Hasta ahora la Casa Blanca no se ha pronunciado tras esta nueva difusión. "Todo el mundo conocía a este hombre", respondió Trump la semana pasada. "Tiene fotos con todo el mundo", agregó.

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein fue sentenciado en 2008 por la compra de servicios sexuales de una menor y más tarde acusado de tráfico sexual de menores a gran escala.

Era conocido por su círculo de amistades de políticos, celebridades y empresarios, y su residencia privada en la isla Pequeña Saint James, en el Caribe, se convirtió en el epicentro de numerosas investigaciones por abuso sexual.

Murió en 2019 en su celda en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos federales, en un hecho oficialmente registrado como suicidio, lo que cerró parcialmente su caso pero dejó múltiples investigaciones abiertas sobre sus asociados y redes de explotación.