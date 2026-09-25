Lula firmó una medida para prohibir las apuestas deportivas online

Diferencias entre los casinos nuevos y marcas reconocidas

La medida firmada por Lula prohíbe nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas desde su publicación, mientras que los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre, y establece el bloqueo de transferencias bancarias hacia empresas identificadas con actividades vinculadas a las apuestas.

El mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales (unos 79.023 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.

La ofensiva contra las apuestas se convirtió en uno de los temas de la campaña de reelección de Lula, quien afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes pasado que las plataformas convierten el "vicio de lucro".

Junto con la medida provisional, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de cuatro a seis años de prisión y multa, además de sanciones de dos a cuatro años para actividades como publicidad, captación de apostadores y determinadas operaciones financieras vinculadas al sector.