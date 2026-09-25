Trump y Xi Jinping reunieron a los principales CEO tecnológicos en una cena de Estado

A su vez, Meta, Microsoft, Google y OpenAI forman parte de la competencia por el desarrollo de inteligencia artificial. La presencia de sus principales referentes mostró el peso que tiene la industria tecnológica en las relaciones económicas entre Washington y Beijing.

Huang, Musk y Cook ya habían acompañado a Trump durante su visita oficial a China en mayo de 2026. En aquella gira, el presidente estadounidense mantuvo una cumbre de dos días con Xi Jinping y abordó asuntos vinculados al comercio y a la competencia tecnológica, especialmente en el área de inteligencia artificial.

Durante la cena, Trump y Xi destacaron la cooperación y los vínculos históricos entre Estados Unidos y China. Ambos presentaron el encuentro como una oportunidad para reforzar una relación bilateral basada en el comercio, los intercambios culturales y la estabilidad entre las dos potencias.

Trump sostuvo que, pese a que ambos países representan sistemas diferentes, los vínculos entre sus pueblos se mantienen. También recordó los primeros contactos diplomáticos y comerciales entre Estados Unidos y China y afirmó que ambas naciones pueden construir una relación que contribuya a la prosperidad y la seguridad de las próximas generaciones. Como regalo para Xi, entregó una escultura de un águila calva, símbolo nacional estadounidense.

Xi agradeció la recepción de Trump y Melania Trump y afirmó que la reunión permitió alcanzar “nuevos consensos” sobre distintos asuntos. El presidente chino sostuvo que esas coincidencias aportan contenido a una relación “constructiva” y de estabilidad estratégica entre Washington y Beijing, y repasó episodios históricos de cooperación, incluido el comercio iniciado tras la independencia de Estados Unidos.

La visita de mayo había incluido además conversaciones sobre el estrecho de Ormuz, Irán, Corea del Norte y el acceso a mercados. Washington anunció compras chinas de aviones Boeing y productos agrícolas, además de compromisos sobre tierras raras, aunque Pekín no confirmó públicamente todos los acuerdos comerciales detallados por Estados Unidos. Según la Casa Blanca, ambos gobiernos también acordaron impulsar una relación de estabilidad estratégica y crear mecanismos bilaterales sobre comercio e inversión.