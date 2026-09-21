Lula se reunió con el alcalde de Nueva York

El presidente brasileño recibió a Zohran Mamdani en la previa de su participación en la Asamblea General de la ONU y abordaron diversos temas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este lunes en Nueva York con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, a quien Donald Trump atacó reiteradamente por sus posiciones políticas y llegó a calificar de "comunista".
El encuentro tuvo lugar en la residencia del representante brasileño ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General. Ambos dirigentes también intercambiaron las camisetas del Corinthians y New York City.
Lula contó que conversaron sobre políticas de inclusión social, vivienda, educación, salud y alimentación escolar, mientras Mamdani destacó su iniciativa de crear supermercados municipales.
También abordaron la reducción de la jornada laboral, la defensa de la democracia y la lucha contra la desinformación. El mandatario brasileño invitó finalmente al alcalde a visitar Brasil en una fecha aún por acordar.
Lula sostuvo también este lunes una reunión con su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, en la que conversaron sobre "las amenazas del extremismo político y de la desinformación" en Latinoamérica y el mundo.
Durante la cita, que ocurrió en Nueva York en la víspera a la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, los mandatarios repasaron temas de la agenda bilateral, con énfasis en la infraestructura estratégica y el comercio agrícola, según el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.
En tanto, Lula agradeció la autorización otorgada por Montevideo para que Brasil utilice el excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne vacuna hacia el mercado chino.
Para fines de julio, Brasil, mayor exportador mundial de carne vacuna hacia China, ya había utilizado el 80 % de la cuota de exportación con preferencia arancelaria, mientras que en el primer semestre Uruguay ejecutó solo el 25 %.
Asimismo, el mandatario brasileño expresó su interés en conocer la experiencia uruguaya en la regulación de las apuestas en línea, una de las principales preocupaciones de los brasileños y bandera de campaña de Lula de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.
Ambos líderes acordaron volver a reunirse próximamente para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, entre los que destaca la construcción del puente binacional sobre el río Yaguarón.
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