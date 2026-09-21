Lula se reunió con el alcalde de Nueva York

Recebi nesta segunda-feira (21) o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas.



Na conversa, compartilhei a experiência brasileira em políticas públicas de inclusão social, governo digital, educação, habitação,… pic.twitter.com/Vwgf88aJSd — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

Lula se reunió con Yamandú Orsi

Lula sostuvo también este lunes una reunión con su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, en la que conversaron sobre "las amenazas del extremismo político y de la desinformación" en Latinoamérica y el mundo.

Durante la cita, que ocurrió en Nueva York en la víspera a la apertura de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, los mandatarios repasaron temas de la agenda bilateral, con énfasis en la infraestructura estratégica y el comercio agrícola, según el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

En tanto, Lula agradeció la autorización otorgada por Montevideo para que Brasil utilice el excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne vacuna hacia el mercado chino.

Para fines de julio, Brasil, mayor exportador mundial de carne vacuna hacia China, ya había utilizado el 80 % de la cuota de exportación con preferencia arancelaria, mientras que en el primer semestre Uruguay ejecutó solo el 25 %.

Yamandú Orsi y Lula.

Asimismo, el mandatario brasileño expresó su interés en conocer la experiencia uruguaya en la regulación de las apuestas en línea, una de las principales preocupaciones de los brasileños y bandera de campaña de Lula de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.

Ambos líderes acordaron volver a reunirse próximamente para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, entre los que destaca la construcción del puente binacional sobre el río Yaguarón.