El presidente de Brasil exhibió una remera con la leyenda que reclama la soberanía sobre las islas durante el cierre de campaña en Río de Janeiro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se mostró este viernes con una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, que emula la bandera desplegada por la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.
Lula, que busca su reelección en Brasil, en las vísperas de los comicios de este domingo es la primera vuelta, se fotografió con la remera durante una recorrida por Río de Janeiro, en el cierre de su campaña.
Un simpatizante de su espacio político le arrojó una remera negra con la icónica frase en letras blancas. Lula la mostró y la imagen quedó inmortalizada.
En las vísperas de las elecciones del domingo, Lula reúne un 45% de la intención de los votos válidos frente al 40% del senador Flávio Bolsonaro, según una encuesta del instituto demoscópico Datafolha divulgada este jueves.
En el total de las intenciones de voto, que incluye votos blancos, nulos e indecisos, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT) obtiene un 42 por ciento y Bolsonaro, del Partido Liberal, el 38 por ciento, mientras Augusto Cury, de Adelante, alcanza un 4 por ciento, Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, el 3 por ciento, al igual que Renan Santos, de Misión.
En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos (sin contabilizar los anulados y en blanco), los dos más votados pasarán a la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.
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