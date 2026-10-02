En el total de las intenciones de voto, que incluye votos blancos, nulos e indecisos, Lula, del Partido de los Trabajadores (PT) obtiene un 42 por ciento y Bolsonaro, del Partido Liberal, el 38 por ciento, mientras Augusto Cury, de Adelante, alcanza un 4 por ciento, Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, el 3 por ciento, al igual que Renan Santos, de Misión.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos (sin contabilizar los anulados y en blanco), los dos más votados pasarán a la segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.