Una vez dentro de esa zona, el niño subió por la estructura de fierro de la rueda de la fortuna y logró sujetarse del exterior de una de las canastillas. La atracción continuó funcionando y el menor dio una vuelta completa mientras permanecía suspendido en el aire.

El episodio generó momentos de tensión entre los trabajadores y los asistentes que observaron al niño en esa situación. Mientras la estructura permanecía en movimiento, quienes se encontraban en el lugar intentaron intervenir hasta conseguir que la rueda fuera detenida y comenzar el rescate.

El video del incidente se difundió rápidamente en redes sociales y permitió observar tanto los momentos de angustia como el operativo para poner al menor a salvo. Finalmente, el niño fue rescatado sin sufrir heridas y quedó nuevamente bajo el cuidado de sus familiares.