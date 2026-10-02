El menor se sujetó del exterior de una de las canastillas mientras el juego estaba en movimiento y fue auxiliado sin sufrir heridas.
Un niño quedó colgado del exterior de una canastilla de una "Rueda de la fortuna" mientras la atracción estaba en funcionamiento en la Feria de Torreón, en Coahuila, México. El menor estuvo suspendido a varios metros de altura hasta que el juego fue detenido para permitir las maniobras de rescate.
El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves y fue registrado por asistentes que se encontraban en el lugar. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al niño sujetándose con fuerza de la estructura mientras trabajadores del área y personas que presenciaban la escena realizaban maniobras de emergencia para ponerlo a salvo. Según las autoridades, el menor no resultó herido y fue entregado a sus familiares.
De acuerdo con Claudia Verónica González Díaz, titular de Protección Civil en la Laguna, el incidente ocurrió alrededor de las 00:30, cuando una familia había llegado a la zona de atracciones de la feria. Mientras la madre y otros familiares abordaban la rueda de la fortuna, el padre permaneció en el exterior al cuidado de dos menores.
Según el reporte oficial, en un descuido uno de los niños se alejó de padre que estaba a su cargo y caminó hacia la parte posterior de la atracción, en el sector destinado a la salida de los usuarios, el menor ingresó por un punto que no estaba autorizado para el acceso.
Una vez dentro de esa zona, el niño subió por la estructura de fierro de la rueda de la fortuna y logró sujetarse del exterior de una de las canastillas. La atracción continuó funcionando y el menor dio una vuelta completa mientras permanecía suspendido en el aire.
El episodio generó momentos de tensión entre los trabajadores y los asistentes que observaron al niño en esa situación. Mientras la estructura permanecía en movimiento, quienes se encontraban en el lugar intentaron intervenir hasta conseguir que la rueda fuera detenida y comenzar el rescate.
El video del incidente se difundió rápidamente en redes sociales y permitió observar tanto los momentos de angustia como el operativo para poner al menor a salvo. Finalmente, el niño fue rescatado sin sufrir heridas y quedó nuevamente bajo el cuidado de sus familiares.