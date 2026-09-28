Lo hizo cuando resta menos de una semana para las elecciones en Brasil. El principal candidato de la oposición calificó al Presidente de "asesino de la esperanza" en ese país.
A menos de una semana para las elecciones en Brasil, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, desafió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva a enfrentarlo en el debate televisivo previsto para el jueves 1° de octubre, al tiempo que lo tildó de "mentiroso y asesino de la esperanza" en ese país.
El senador e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro ya confirmó su asistencia en el debate organizado por la cadena Globo y le pidió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) que participe de la comparecencia para poder "desenmascararlo".
"Voy al debate de Globo. Lo estoy confirmando aquí. Él que decida. Quiero ir para debatir con él. Lo estoy llamado para que acuda: Lula, ven a debatir conmigo porque quiero restregarte la verdad en la cara y voy a mostrar que mi proyecto de Brasil es mejor que el tuyo", afirmó el principal aspirante de la oposición durante un acto de campaña.
"Mi único adversario en esta campaña es Lula y es con él que quiero debatir, para desenmascarar a ese mentiroso y asesino de la esperanza de Brasil", insistió Flávio Bolsonaro, que cuenta con el apoyo del presidente argentino Javier Milei.
Hasta ahora, dos de los debates que estaban previstos en el último mes tuvieron que ser cancelados ante la negativa de los favoritos a asistir y el primero llegó a ser realizado, pero con candidatos cuya intención de voto no supera ni el 5 %.
En caso de que Lula y Bolsonaro acudan a los estudios de Globo, será el primer debate televisivo al que se presentarán los dos principales candidatos, que protagonizan una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil. Según el último sondeo de la consultora Datafolha, el Presidente cosecha un 40% de la intención de voto de cara a la primera vuelta del domingo 4 de octubre, mientras que el representante del PL alcanza el 36%.
Por su parte, la encuesta de PoderData, realizada entre el 20 y 23 de septiembre, dio 41% a Lula en primera vuelta y 39% a Bolsonaro, con lo que, según este sondeo, la distancia entre ambos subió de uno a dos puntos en una semana.
La definición en primera vuelta resulta poco probable, debido a que ninguno de los postulantes se aproxima al 50% de los votos válidos. En un hipotético balotaje, la paridad se acentúa: Datafolha ubica a Lula -que va por un cuarto mandato a los 80 años- con un 47% de la intención de voto frente a un 45% de Bolsonaro.