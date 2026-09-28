Hasta ahora, dos de los debates que estaban previstos en el último mes tuvieron que ser cancelados ante la negativa de los favoritos a asistir y el primero llegó a ser realizado, pero con candidatos cuya intención de voto no supera ni el 5 %.

En caso de que Lula y Bolsonaro acudan a los estudios de Globo, será el primer debate televisivo al que se presentarán los dos principales candidatos, que protagonizan una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil. Según el último sondeo de la consultora Datafolha, el Presidente cosecha un 40% de la intención de voto de cara a la primera vuelta del domingo 4 de octubre, mientras que el representante del PL alcanza el 36%.

A los 80 años, Lula va por su cuarto mandato presidencial.

Por su parte, la encuesta de PoderData, realizada entre el 20 y 23 de septiembre, dio 41% a Lula en primera vuelta y 39% a Bolsonaro, con lo que, según este sondeo, la distancia entre ambos subió de uno a dos puntos en una semana.

La definición en primera vuelta resulta poco probable, debido a que ninguno de los postulantes se aproxima al 50% de los votos válidos. En un hipotético balotaje, la paridad se acentúa: Datafolha ubica a Lula -que va por un cuarto mandato a los 80 años- con un 47% de la intención de voto frente a un 45% de Bolsonaro.