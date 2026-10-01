El Presidente y el candidato del Partido Liberal pelean voto a voto de cara a las elecciones del próximo domingo. La comparación con el sondeo anterior y cuál es el escenario de cara a un posible balotaje.
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió levemente su ventaja frente al principal aspirante de la oposición, Flávio Bolsonaro, de cara a la primera vuelta de las elecciones que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre en ese país.
Según la última encuesta publicada este jueves por el Instituto Datafolha, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) obtiene un 45% de los votos, mientras que el senador ultraderechista e hijo del expresidente Jair Bolsonaro consigue el 40%.
En el sondeo anterior de esta misma consultora difundido hace una semana, Lula tenía un 43%, dos puntos porcentuales menos que en el de ahora, y Bolsonaro un 39%, uno menos. Detrás se ubican el psiquiatra y autor de libros de autoayuda Augusto Cury, con el 4 %; el exgobernador de derecha Ronaldo Caiado, con el 3%; y el activista antisistema Renan Santos, también con un 3%.
En el balotaje, que se celebrará el 25 de octubre si ningún candidato obtiene una mayoría de apoyos este domingo, Lula recibe el 48 % de las intenciones de voto y el candidato del Partido Liberal (PL), el 45 %, lo que constituye un empate técnico. Asimismo, los dos candidatos empatan en niveles de rechazo, con un 45% de los consultados que dicen que no votarán por ellos de ninguna forma.
La recta final de la campaña estuvo marcada por una batalla de noticias falsas, una de las cuales acusaba al candidato ultraderechista, quien es evangélico, de querer quitarle el título de santa patrona de Brasil a la Virgen de Aparecida, reverenciada por los católicos. Bolsonaro, que tiene el apoyo del presidente argentino Javier Milei, desmintió la acusación y pidió a los tribunales que ordenen la retirada de estas publicaciones, pero Lula aprovechó el rumor para presentarse como el defensor de esa Virgen.
Por su parte, el candidato ultraderechista sacó de contexto unas declaraciones del actual mandatario para acusarlo de fomentar el abuso de menores en varias publicaciones en redes sociales.
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