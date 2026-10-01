La recta final de la campaña estuvo marcada por una batalla de noticias falsas, una de las cuales acusaba al candidato ultraderechista, quien es evangélico, de querer quitarle el título de santa patrona de Brasil a la Virgen de Aparecida, reverenciada por los católicos. Bolsonaro, que tiene el apoyo del presidente argentino Javier Milei, desmintió la acusación y pidió a los tribunales que ordenen la retirada de estas publicaciones, pero Lula aprovechó el rumor para presentarse como el defensor de esa Virgen.

Por su parte, el candidato ultraderechista sacó de contexto unas declaraciones del actual mandatario para acusarlo de fomentar el abuso de menores en varias publicaciones en redes sociales.