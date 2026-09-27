Lula vs. Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuestas a una semana de las elecciones en Brasil

Flávio Bolsonaro cuenta con el apoyo del presidente argentino Javier Milei.

Elecciones en Brasil: las estrategias de Lula y Flávio Bolsonaro

En los últimos días, ambos comandos de campaña volcaron sus estrategias a captar a los electores indecisos y contener el voto en franjas socioeconómicas clave. Por el lado del oficialismo, el Gobierno dictó la prohibición de las apuestas deportivas y casinos en línea, relanzó el programa de renegociación de deudas "Desenrola" y aplicó un reajuste del 15% en el subsidio Bolsa Família. La iniciativa apunta a recuperar terreno entre las mujeres de menores ingresos y consolidar el respaldo en la región del Nordeste, donde Lula se impone por 55% contra un 25% de su principal rival.

Por su parte, Flávio Bolsonaro -que asumió la representación de la derecha tras la inhabilitación y condena de su padre- recortó distancias apoyado en un discurso centrado en la inflación, la seguridad y el costo de vida. El candidato del PL, que cuenta con el apoyo del presidente argentino Javier Milei, mantiene ventaja en los principales distritos electorales del Sudeste, como San Pablo y Río de Janeiro, además de registrar un marcado apoyo entre el electorado evangélico (47% frente al 27% del actual presidente) y los sectores de ingresos medios y altos.