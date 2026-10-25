Hasta anoche no se habían difundido detalles sobre las circunstancias de su retorno ni sobre la eventual participación de Estados Unidos en el operativo que permitió su ingreso al territorio venezolano. Su equipo anticipó que ofrecería información durante las próximas horas.

Machado había abandonado el país en diciembre de 2025 para viajar a Oslo, donde recibió el Premio Nobel de la Paz. Antes de su salida había permanecido cerca de un año en la clandestinidad para evitar una posible detención, luego de denunciar irregularidades en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En aquellos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado por su cercanía con el chavismo, proclamó vencedor a Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación. La oposición, que reunió copias de las actas electorales, sostiene que el verdadero ganador fue Edmundo González Urrutia, candidato respaldado por Machado.

Trump dijo que espera que esté a salvo

El regreso de la dirigente también provocó repercusiones en Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que desconocía las circunstancias de su retorno, aunque expresó su deseo de que no corra peligro.

“No sé nada sobre ello”, respondió el mandatario ante una consulta de periodistas en Washington.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo”, agregó Trump.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de fuerte influencia estadounidense sobre Venezuela, después de la intervención militar de principios de año que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Tras aquella operación, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió interinamente el poder y respaldó un controvertido acuerdo petrolero con Washington, que contempla la adquisición por parte del Pentágono de una participación del 35% en la matriz de NABEP, compañía con derechos de explotación sobre 17 campos petroleros venezolanos.

Desde su salida del país, Machado había reiterado su intención de regresar para participar directamente en el proceso político. Sin embargo, su equipo denunció el mes pasado que había enfrentado al menos siete impedimentos aéreos y marítimos que dificultaron concretar ese objetivo.

La oposición reclama acelerar la transición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, celebró el regreso de Machado y consideró que representa un nuevo impulso para la recuperación de las instituciones democráticas.

“Desde la Plataforma Unitaria Democrática expresamos nuestra satisfacción por el regreso a Venezuela de nuestra compañera y líder de las fuerzas democráticas, María Corina Machado”, señaló la organización mediante un comunicado publicado en X.

La coalición convocó a las distintas fuerzas políticas y sociales a trabajar conjuntamente para avanzar hacia una transición “pacífica y ordenada”, en línea con el esquema de estabilización, recuperación y transición planteado por Estados Unidos.

“¡Bienvenida a casa, María Corina! ¡Sigamos unidos hasta conquistar la democracia y la libertad de Venezuela!”, expresó la plataforma.

Por su parte, González Urrutia, exiliado en Madrid desde septiembre de 2024, también celebró la reaparición de su principal aliada política.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, manifestó el dirigente opositor.

Además, anticipó que él también regresará “muy pronto” a Venezuela para contribuir a que el país “avance verdaderamente hacia la libertad”. “Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, añadió.

La presencia de Machado nuevamente en territorio venezolano abre una nueva etapa para la oposición, que pretende transformar el escenario surgido después de la captura de Maduro en un proceso de recuperación institucional.

Su regreso, después de meses de incertidumbre y obstáculos, representa un acontecimiento de fuerte contenido simbólico para sus seguidores y plantea nuevos interrogantes sobre el futuro político del país, el papel de Washington y las condiciones en las que podría concretarse una transición democrática.