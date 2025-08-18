Internacionales |

Australia: así se estrelló una avioneta en una cancha de golf

Ocurrió en Sídney, cuando la nave se precipitó a tierra sobre un campo de golf con un instructor de vuelo y su alumno abordo. Ambos sufrieron heridas leves. Las autoridades investigan las razones del accidente.

Un instructor de vuelo y su alumno sobrevivieron de milagro a un accidente aéreo, luego de impactar contra una cancha de golf en Australia. En el video del aterrizaje de emergencia, que tuvo lugar el domingo en la comuna de Mona Vale (Sídney), se puede ver cómo el avioneta Piper Cherokee de Camden pierde potencia y cae sobre el campo verde poblado por algunos jugadores y espectadores. Las autoridades locales buscan esclarecer las razones de este episodio.

Según algunas versiones, el instructor se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en ese terreno irregular con pendientes pronunciadas, desniveles y obstáculos naturales y artificiales propios del golf. Luego del incidente, algunas personas se acercaron a la avioneta para auxiliar a las personas que estaban a bordo.

De todos modos, no se reportaron daños personales ni materiales significativos fuera del área donde la aeronave tocó tierra. Las autoridades confirmaron que tanto el piloto como el alumno sobrevivieron sin lesiones serias, y destacaron la pericia del instructor para evitar una tragedia mayor.

Un usuario de las redes sociales captó el momento exacto del descenso y compartió la grabación en la red social Instagram.

“La avioneta se estrelló en el campo; testigos y golfistas acudieron rápidamente para ayudar al piloto a salir del avión”, escribió, y añadió que paramédicos y bomberos atendieron el incidente.

De acuerdo con The Sydney Morning Herald, una presunta falla en el motor durante un vuelo de entrenamiento habría provocado el desplome de la aeronave.

