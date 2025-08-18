Australia: así se estrelló una avioneta en una cancha de golf

Según algunas versiones, el instructor se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en ese terreno irregular con pendientes pronunciadas, desniveles y obstáculos naturales y artificiales propios del golf. Luego del incidente, algunas personas se acercaron a la avioneta para auxiliar a las personas que estaban a bordo.

Embed Un piloto en formación y su instructor sobrevivieron y fueron trasladados a un hospital tras realizar un aterrizaje de emergencia con su avioneta en el Mona Vale Golf Club, en Australia.#Australia #Sídney pic.twitter.com/MOieMbV6My — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) August 18, 2025

De todos modos, no se reportaron daños personales ni materiales significativos fuera del área donde la aeronave tocó tierra. Las autoridades confirmaron que tanto el piloto como el alumno sobrevivieron sin lesiones serias, y destacaron la pericia del instructor para evitar una tragedia mayor.

Un usuario de las redes sociales captó el momento exacto del descenso y compartió la grabación en la red social Instagram.

“La avioneta se estrelló en el campo; testigos y golfistas acudieron rápidamente para ayudar al piloto a salir del avión”, escribió, y añadió que paramédicos y bomberos atendieron el incidente.

De acuerdo con The Sydney Morning Herald, una presunta falla en el motor durante un vuelo de entrenamiento habría provocado el desplome de la aeronave.