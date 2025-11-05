México: un hombre acosó sexualmente en plena calle a la presidenta Claudia Sheinbaum

El ahora arrestado se acercó por detrás de Sheinbaum, la abrazó, la besó en la mejilla y le tocó los pechos en momentos que la mandataria durante un recorrido que realizaba por el centro de la Ciudad de México.

Embed

La agresión ocurrió en cuestión de segundos y fue grabada por las cámaras que seguían a Sheinbaum. Al darse cuenta de la situación, uno de sus escoltas retiró al hombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ClaraBrugadaM/status/1985940684977611245&partner=&hide_thread=false Si tocan a la presidenta, nos tocan a todas.



Cada vez que la presidenta dice “llegamos todas”, no solo se refiere a que llega la realización de pequeñas conquistas cotidianas y grandes conquistas históricas, también se refiere a que con nosotras llega la vulnerabilidad que aún… pic.twitter.com/bfKFWdGltI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 5, 2025

La revista Proceso publicó la ficha oficial de detención que establece que el hombre se llama Uriel Rivera Martínez y es de complexión delgada, 1,60 metros de altura, tez morena, cabello corto y negro.

Al momento de la captura, el hombre vestía una camiseta blanca y pantalón y zapatos negros; y quedó alojado en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. El periodista Carlos Jiménez, por su parte, publicó en sus redes sociales la foto del agresor.

“Se procederá como lo marca la ley. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, advirtió la funcionaria Brugada en un mensaje en X.

La polémica fue inmediata, ya que se replicaron mensajes que recordaban que las mujeres padecen a diario este tipo de violencias, mientras que otros denostaban la falta de seguridad de la Presidenta.

Desde la oposición, por el contrario, sugirieron que se trataba de “un montaje” o minimizaban el acoso, lo que a su vez desató una ola de repudio.

“Aterrador que incluso la figura con mayor autoridad en el país pueda ser acosada por un hombre a plena luz del día, sin que tenga una sola consecuencia. Justo ahí sí llegamos todas”, lamentó la escritora Bárbara Hoyo.

De su lado, la periodista Analú Salazar, apuntó: “Vivimos en el país donde no importa si hay cámaras grabando y que seas la máxima autoridad de un país, pueden venir a abusarte sexualmente a público y nadie hace nada. Con seguridad y aun así la abusaron. Y dicen que la violencia no tiene género y que nosotras exageramos”