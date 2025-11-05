Internacionales |

México: un hombre acosó sexualmente en plena calle a la presidenta Claudia Sheinbaum

El sujeto se acercó por detrás a la presidenta de México, la abrazó, la besó en la mejilla y le tocó los pechos.

Un hombre acosó sexualmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y terminó arrestado, confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El ahora arrestado se acercó por detrás de Sheinbaum, la abrazó, la besó en la mejilla y le tocó los pechos en momentos que la mandataria durante un recorrido que realizaba por el centro de la Ciudad de México.

Embed

La agresión ocurrió en cuestión de segundos y fue grabada por las cámaras que seguían a Sheinbaum. Al darse cuenta de la situación, uno de sus escoltas retiró al hombre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ClaraBrugadaM/status/1985940684977611245&partner=&hide_thread=false

La revista Proceso publicó la ficha oficial de detención que establece que el hombre se llama Uriel Rivera Martínez y es de complexión delgada, 1,60 metros de altura, tez morena, cabello corto y negro.

Al momento de la captura, el hombre vestía una camiseta blanca y pantalón y zapatos negros; y quedó alojado en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. El periodista Carlos Jiménez, por su parte, publicó en sus redes sociales la foto del agresor.

ADEMÁS: Lula calificó de "masacre" el operativo en las favelas que dejó 121 muertos

“Se procederá como lo marca la ley. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, advirtió la funcionaria Brugada en un mensaje en X.

La polémica fue inmediata, ya que se replicaron mensajes que recordaban que las mujeres padecen a diario este tipo de violencias, mientras que otros denostaban la falta de seguridad de la Presidenta.

Desde la oposición, por el contrario, sugirieron que se trataba de “un montaje” o minimizaban el acoso, lo que a su vez desató una ola de repudio.

“Aterrador que incluso la figura con mayor autoridad en el país pueda ser acosada por un hombre a plena luz del día, sin que tenga una sola consecuencia. Justo ahí sí llegamos todas”, lamentó la escritora Bárbara Hoyo.

De su lado, la periodista Analú Salazar, apuntó: “Vivimos en el país donde no importa si hay cámaras grabando y que seas la máxima autoridad de un país, pueden venir a abusarte sexualmente a público y nadie hace nada. Con seguridad y aun así la abusaron. Y dicen que la violencia no tiene género y que nosotras exageramos”

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados