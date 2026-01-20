Javier Milei llegó a Davos y este miércoles brinda su discurso

El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Embed VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/fq76FEnxqK — Javier Milei (@JMilei) January 20, 2026

El jefe de Estado arribó a Zurich y llegó a Davos antes de lo previsto (al menos un par de horas antes) porque fue trasladado en helicóptero, algo inusual porque la conexión entre ambas ciudades suele hacerse por vía terrestre.

La presentación del mandatario argentino tendrá lugar este miércoles 21 de enero, en un bloque horario que generó gran expectativa por su cercanía con la exposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El líder libertario aprovechará la vidriera internacional para ratificar su rechazo a las agendas "socialdemócratas", el feminismo y la intervención estatal, alineándose con una retórica de "anti-globalización" dentro del propio foro multilateral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2013655244836606294&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Davos para participar del Foro Económico Mundial, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Ministro de Economía, Luis Caputo; el Canciller, Pablo Quirno; y el Ministro de Desregulación, Federico… pic.twitter.com/AWKnJOmaVo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 20, 2026

La hora clave y la agenda completa

El cronograma oficial fija la intervención central de Milei para las 11:45 (hora argentina) del miércoles. Hablará justo después de Trump, lo que alienta especulaciones sobre una posible foto conjunta entre ambos líderes.

Miércoles 21 de enero

06:05: Saludo protocolar al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

06:15: Participación en el panel "Country Strategy Dialogue on Argentina".

07:30: Reunión privada con CEOs de bancos globales.

11:30: Saludo con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

11:45: Discurso de Javier Milei ante el Foro.

Jueves 22 de enero

06:30: Ceremonia de firma del Consejo de Paz.

08:00 (a confirmar): Entrevista con la agencia Bloomberg.

A confirmar: Entrevista con The Economist y encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

13:00: Regreso de la comitiva a la Argentina.