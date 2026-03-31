Ministro israeli celebró con champán la pena de ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo

La norma impulsada por sectores de extrema derecha fue votada en el Parlamento y generó críticas internacionales por su alcance sobre palestinos
El Parlamento de Israel aprobó una ley que introduce la pena de muerte para personas condenadas por ataques letales contra ciudadanos israelíes, en una decisión que generó fuerte controversia política y repercusión internacional. La iniciativa fue impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit y obtuvo 62 votos a favor, 42 en contra y una abstención.
Tras la votación, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró la aprobación junto a otros legisladores, en una escena que fue difundida públicamente. En el video se lo observa brindando con champán mientras pronuncia expresiones de respaldo a la medida y anticipa su aplicación.
“Con la ayuda de Dios, pronto ejecutaremos uno por uno a todos aquellos que han masacrado, asesinado y quemado”, afirmó el funcionario durante la celebración. En las imágenes también se ve a los presentes realizar el brindis tradicional “l’chaim” y exhibir insignias con forma de horca.
La legislación establece la pena capital para quienes hayan cometido homicidios con la intención de negar la existencia del Estado de Israel. El texto legal apunta específicamente a ataques considerados terroristas y fija ese criterio como base para la aplicación de la sanción máxima.
El proyecto fue promovido por Otzma Yehudit, espacio político al que pertenece Ben-Gvir, y se enmarca en una agenda de endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por sectores del oficialismo.
La aprobación de la norma generó cuestionamientos a nivel internacional. En la misma jornada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó la derogación inmediata de la ley, al considerarla discriminatoria.
Desde ese organismo advirtieron sobre el impacto de la medida en materia de derechos humanos y señalaron que su implementación podría agravar tensiones en un contexto ya marcado por conflictos persistentes.
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