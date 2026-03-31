Ministro israeli celebró con champán la pena de ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo

El proyecto fue promovido por Otzma Yehudit, espacio político al que pertenece Ben-Gvir, y se enmarca en una agenda de endurecimiento de las políticas de seguridad impulsadas por sectores del oficialismo.

parlamentoisraelí La ley fue aprobada por el Parlamento israelí: recibió 64 votos a favor y 48 en contra.

La aprobación de la norma generó cuestionamientos a nivel internacional. En la misma jornada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó la derogación inmediata de la ley, al considerarla discriminatoria.

Desde ese organismo advirtieron sobre el impacto de la medida en materia de derechos humanos y señalaron que su implementación podría agravar tensiones en un contexto ya marcado por conflictos persistentes.