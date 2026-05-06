Histórico: habrá vuelo directo entre Argentina e Israel desde noviembre de este año

La conexión aérea entre Argentina y Israel dará un salto histórico: por primera vez habrá un vuelo sin escalas entre Buenos Aires y Tel Aviv, operado por El Al Israel Airlines a partir de fines de 2026.
La ruta fue habilitada tras la aprobación técnica de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que autorizó la programación presentada por la aerolínea israelí. El servicio contará con dos frecuencias semanales, con salidas desde Buenos Aires los lunes y miércoles, utilizando aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para 271 pasajeros.
El vuelo inaugural está previsto para el 29 de noviembre de 2026, con partida desde Tel Aviv, marcando el inicio de una conexión largamente esperada.
Hasta ahora, quienes viajaban entre ambos países debían realizar escalas en Europa o América del Norte. La nueva ruta elimina ese cuello de botella operativo y reduce de forma sustancial el tiempo total de viaje, mejorando la competitividad del corredor aéreo.
El uso del Dreamliner no es menor: se trata de un avión optimizado para vuelos de ultra largo alcance, con menor consumo de combustible y mayor eficiencia operativa, lo que hace viable este tipo de trayectos sin escalas.
La habilitación del vuelo es consecuencia directa del acuerdo bilateral de Cielos Abiertos, firmado durante la gira oficial del presidente Javier Milei en Israel. Este marco regulatorio flexibiliza el mercado aerocomercial, permitiendo:
La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para desregular y expandir la conectividad internacional, con foco en competencia y reducción de costos.
El nuevo enlace directo no es solo logístico. Tiene efectos concretos en múltiples frentes:
En términos aerocomerciales, la ruta también puede captar tráfico de conexión regional, ampliando su rentabilidad más allá del punto a punto.
La apertura de este vuelo directo representa un punto de inflexión en la relación bilateral. No solo acorta distancias geográficas, sino que consolida un vínculo en expansión con impacto en comercio, cultura y cooperación.
En el mapa global de rutas, se trata de una incorporación estratégica: un corredor de largo alcance que hasta ahora no existía y que redefine la conectividad entre Sudamérica y Medio Oriente.
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