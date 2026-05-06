Histórico: habrá vuelo directo entre Argentina e Israel desde noviembre de este año

Hasta ahora, quienes viajaban entre ambos países debían realizar escalas en Europa o América del Norte. La nueva ruta elimina ese cuello de botella operativo y reduce de forma sustancial el tiempo total de viaje, mejorando la competitividad del corredor aéreo.

El uso del Dreamliner no es menor: se trata de un avión optimizado para vuelos de ultra largo alcance, con menor consumo de combustible y mayor eficiencia operativa, lo que hace viable este tipo de trayectos sin escalas.

Clave: el acuerdo de “Cielos Abiertos”

La habilitación del vuelo es consecuencia directa del acuerdo bilateral de Cielos Abiertos, firmado durante la gira oficial del presidente Javier Milei en Israel. Este marco regulatorio flexibiliza el mercado aerocomercial, permitiendo:

Mayor cantidad de rutas

Incremento de frecuencias

Ingreso de nuevas aerolíneas

La medida se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para desregular y expandir la conectividad internacional, con foco en competencia y reducción de costos.

Impacto económico y estratégico

El nuevo enlace directo no es solo logístico. Tiene efectos concretos en múltiples frentes:

Turismo: facilitará el flujo bilateral de visitantes

facilitará el flujo bilateral de visitantes Negocios: reducirá costos y tiempos para viajes corporativos

reducirá costos y tiempos para viajes corporativos Tecnología: potenciará vínculos con un hub global de innovación como Israel

potenciará vínculos con un hub global de innovación como Israel Hub regional: posiciona a Buenos Aires como puerta de entrada a Sudamérica desde Medio Oriente

En términos aerocomerciales, la ruta también puede captar tráfico de conexión regional, ampliando su rentabilidad más allá del punto a punto.

Un paso simbólico y operativo

La apertura de este vuelo directo representa un punto de inflexión en la relación bilateral. No solo acorta distancias geográficas, sino que consolida un vínculo en expansión con impacto en comercio, cultura y cooperación.

En el mapa global de rutas, se trata de una incorporación estratégica: un corredor de largo alcance que hasta ahora no existía y que redefine la conectividad entre Sudamérica y Medio Oriente.