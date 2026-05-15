Israel y Líbano acordaron extender por 45 días el cese del fuego

“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial mutuas y el establecimiento de una seguridad verdadera a lo largo de su frontera común”, sostuvo Pigott en un comunicado difundido por redes sociales.

La delegación israelí está encabezada por el embajador en Washington, Yechiel Leiter, junto a funcionarios de seguridad. Por parte del Líbano participan la embajadora Nada Hamadeh Mouawad y el ex embajador libanés en Estados Unidos Simon Karam.

Pese a la tregua vigente desde el 17 de abril, los enfrentamientos en la frontera no cesaron completamente. Israel continuó realizando ataques sobre territorio libanés, mientras que Hezbollah siguió lanzando proyectiles y atacando posiciones israelíes en el sur del Líbano.

El presidente libanés Joseph Aoun advirtió esta semana que los bombardeos israelíes afectan los intentos de consolidar el cese de hostilidades. Hezbollah, por su parte, no participa de las negociaciones que se desarrollan en Washington.

Según datos difundidos por el Ministerio de Sanidad libanés y la agencia estatal NNA, desde el inicio de los ataques israelíes el 2 de marzo murieron 2.951 personas y otras 8.988 resultaron heridas. Además, alrededor de 1,2 millones de personas debieron abandonar sus hogares, de acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.