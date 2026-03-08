Un terremoto de 6,1 grados dejó tres muertos y 300 heridos en Japón

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el sismo tuvo su epicentro en la prefectura de Osaka, en la isla de Honshu -la más grande del archipiélago japonés- y se registró a una profundidad de 13 kilómetros. Inicialmente había sido reportado con una magnitud de 5,9, pero posteriormente fue actualizado a 6,1.

Entre las víctimas fatales se encuentra una niña de nueve años que murió tras la caída de un muro durante el fuerte temblor, de acuerdo con reportes de la cadena pública NHK. Las autoridades también confirmaron cientos de heridos en distintas ciudades de la región.

Daños por el terremoto

El movimiento telúrico provocó daños en numerosas construcciones, con edificios que se derrumbaron o se incendiaron en localidades como Osaka y Takatsuki. Equipos de emergencia trabajaban para asistir a las personas afectadas y rescatar a quienes quedaron atrapados entre los escombros.

A pesar de la magnitud del sismo, las autoridades descartaron la posibilidad de un tsunami.

El terremoto también generó importantes interrupciones en el transporte. El servicio del tren bala fue suspendido en la zona y los ferrocarriles locales dejaron de operar en las prefecturas de Osaka, Shiga, Kioto y Nara.

Además, el aeropuerto internacional de Kansai, en Osaka, fue cerrado temporalmente mientras se realizaban inspecciones de seguridad en las pistas y en la infraestructura aeroportuaria.

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde confluyen varias placas tectónicas.