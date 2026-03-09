Organismos de derechos humanos acusan a Israel de utilizar fósforo blanco

Human Rights Watch aseguró que determinó, mediante la geolocalización y verificación de siete imágenes, que Israel disparó fósforo blanco con artillería contra zonas residenciales en la aldea libanesa de Yohmor, en el sur del país, indican distintos medios que se hicieron eco de esa información. Esto ocurrió horas después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes de la aldea y de decenas de otras localidades del sur del Líbano que evacuaran.

El observatorio de Derechos Humanos señaló que no pudo determinar de manera independiente si aún había residentes en la zona o si alguien resultó herido. El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Associated Press.

En el pasado, el grupo sostuvo que Israel había informado se utiliza fósforo blanco (una sustancia incendiaria) como cortina de humo y no para atacar a civiles.

Defensores de los derechos humanos afirman que el uso de fósforo blanco es ilegal según el derecho internacional cuando la sustancia química, al rojo vivo, se dispara contra zonas pobladas.

Antecedentes

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional afirmaron que la munición se utilizó en numerosas ocasiones en el sur del Líbano durante la última guerra de Israel con Hezbollah, hace más de un año, cuando aún había civiles presentes.

También en el pasado, el Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional informó que reunió “indicios contundentes que documentan el uso de proyectiles de artillería de fósforo blanco por el ejército israelí en zonas civiles densamente pobladas de Gaza”.

“Muchos de estos ataques podrían considerarse ataques indiscriminados ilegítimos”, agrega la denuncia publicada en el sitio oficial de Amnistía Internacional.

Vídeos y fotos verificados por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional indican que Israel usó esas municiones, indica el informe.

En varias de estas fotos verificadas se ven proyectiles de artillería M825 y M825A1 que también muestran la etiqueta D528, el Código de identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DODIC) para proyectiles con fósforo blanco, sigue la denuncia.

El alcance de los obuses M109 es de unos 18-22 kilómetros, agrega, para calcular que “desde Sderot, esto supone la mitad norte de la Franja de Gaza”.

Otras pruebas videográficas disponibles mostraron también la explosión en el aire de proyectiles de artillería que liberan partículas de denso humo blanco, lo que concuerda con el uso de proyectiles M825 y M825A1.

Efectos del fósforo blanco

El fósforo blanco puede incendiar edificios y quemar la carne humana hasta el hueso y los sobrevivientes corren riesgo de infecciones y de insuficiencia orgánica o respiratoria, incluso si las quemaduras son pequeñas.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí sobre zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá consecuencias nefastas para los civiles”, afirmó Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano en Human Rights Watch.