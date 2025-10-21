Museo del Louvre: cuánto valen las joyas robadas

La valuación del botín en electivo fue informada este martes por la fiscal de fiscal, Laure Beccuau, a cargo de la investigación.

En unas declaraciones al canal RTL, Beccuau aseguró que las investigaciones "avanzan" con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo, que calificó de "extremadamente espectacular".

La fiscal dijo además que "no está descartada" la pista de que una persona del museo haya ayudado a la banda de ladrones.

Asimismo, Beccuau consideró que los asaltantes "jamás obtendrán esa suma considerable" de 88 millones si deciden fundir o desmontar los objetos.

El robo del pasado domingo, considerado como el del "siglo" por los medios franceses, ha creado una polémica en Francia y una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura, por no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

Ministra de Cultura dice que la seguridad del Louvre funcionó

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, afirmó el martes que el sistema de seguridad instalado en el Louvre funcionó correctamente durante un dramático robo el fin de semana en el que se robaron joyas históricas del museo más visitado del mundo.

Han surgido preguntas sobre la seguridad del Louvre -y si las cámaras de seguridad podrían haber fallado- después de que los ladrones subieran en una plataforma elevada por la fachada del Louvre, forzaran una ventana, rompieran vitrinas y huyeran con invaluables joyas napoleónicas el domingo por la mañana.

"La seguridad del museo del Louvre no falló, eso es un hecho", afirmó la ministra a los legisladores en la Asamblea Nacional. "La seguridad del museo del Louvre funcionó".

Agregó que inició una investigación administrativa que se suma a una investigación policial para asegurar total transparencia sobre lo ocurrido. No ofreció detalles sobre cómo los ladrones lograron llevar a cabo su robo dado que las cámaras estaban funcionando.