Trump mandó a demoler parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile

Equipos de trabajo derribaron parte del ala este de la Casa Blanca, mientras Trump anunciaba el inicio de las obras de un nuevo y enorme salón de baile que costará 250 millones de dólares.

En este contexto, una excavadora mecánica arrasó la fachada del ala este y dejó al descubierto parte de la mampostería rota, escombros y cables de acero.

"Justo en el otro lado hay una construcción que pueden oír ocasionalmente", dijo el mandatario republicano, que recibió a un grupo de jugadores universitarios de béisbol en la Casa Blanca.

Más adelante, anunció oficialmente el inicio de la construcción del nuevo salón de baile, la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo.

image

El anuncio

"Me complace anunciar el inicio de la construcción en los terrenos de la Casa Blanca del nuevo, gran y hermoso salón de baile", dijo Trump en su red social Truth Social.

Agregó que el ala este estaba siendo "totalmente modernizada" y que será "más bonita que nunca cuando esté completa".

El ala este de la Casa Blanca es donde, tradicionalmente, las primeras damas de Estados Unidos tienen su oficina. El presidente trabaja en el ala oeste y la pareja presidencial vive en la mansión.

El nuevo salón de baile tendrá 8.300 metros cuadrados y capacidad para mil personas. Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa.

La semana pasada Trump celebró una ostentosa cena en la Casa Blanca para donantes del nuevo salón.

Entre los invitados había representantes de gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y Palantir, entre otras, todas con grandes contratos o negocios con el gobierno.

Esta hace parte de una remodelación mucho más amplia de la Casa Blanca desde que Trump regresó al poder en enero, incluidas decoraciones con oro en la Oficina Oval y la pavimentación del Jardín de las Rosas.

Trump también reveló planes para construir un arco del triunfo en Washington, que ha sido calificado como el "Arco de Trump".