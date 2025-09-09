Nepal podría designar como primer ministro a un rapero e ingeniero que es alcalde

Nepal fue sacudido por el fuerte descontento de la generación Z, que desató manifestaciones por la decisión del Gobierno de bloquear las redes sociales. En el primer día de protestas, al menos 19 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía.

Conocido popularmente como Balen, el alcalde de la capital pidió a los manifestantes que ejerzan moderación. En una publicación en redes sociales, admitió que "este es un movimiento de la generación Z".

La Generación Z

La Generación Z, también llamada centennials o zoomers, es la nacida aproximadamente entre 1997 y 2012, caracterizada por ser nativos digitales, muy conectados a la tecnología e Internet desde su infancia. Son creativos, multitarea, buscan propósito de vida y autenticidad, y valoran el emprendimiento, la sostenibilidad y la salud mental.

El llamado del rapero

"Querida generación Z, la renuncia de su asesino ha llegado. ¡Conténganse ahora! La pérdida de gente y propiedades del país significa la pérdida de sus propiedades. Ustedes y yo necesitamos contenernos. Ahora su generación tendrá que liderar el país. ¡Prepárense!", escribió.

"El país está en sus manos. Ustedes lo construirán. […] Ahora, váyanse a casa", instó el funcionario. Además, mencionó la posibilidad de dialogar con el jefe del Ejército. "Pero recuerden: el parlamento debe disolverse antes de negociar", enfatizó.

Shah se convirtió rápidamente en una figura popular, con internautas proponiendo su candidatura para asumir el poder. "Querido Balen, toma el liderazgo ahora o nunca. Nepal te apoya. Adelante", posteó un usuario.

"No podemos detenernos aquí. 19 vidas, incluyendo estudiantes con uniformes universitarios, son un precio demasiado alto. Este movimiento necesita un líder como Balen para impulsarlo hasta que alcancemos un resultado. El futuro de Nepal no puede silenciarse", comentó otro.

"La diferencia entre Bangladesh, Sri Lanka y Nepal es que tenemos un posible primer ministro entre nosotros que trabajará solo por el bien del país, sin intereses personales. Balen, para primer ministro. ¡Vamos!", sugirió un tercero.

Balen Shah, la esperanza de los jóvenes

Balen Shah nació el 27 de abril de 1990 en Katmandú. Estudió ingeniería civil en Nepal y completó una maestría en ingeniería estructural en la Universidad Tecnológica Visvesvaraya de la India.

Antes de entrar en política, Shah fue una figura destacada de la escena del hip-hop underground nepalí. Como rapero y letrista, se dio a conocer con letras de conciencia social que abordaban problemas como la corrupción, la desigualdad social y el estancamiento político.

En 2022, se presentó como candidato independiente a la alcaldía de Katmandú y ganó con más de 61.000 votos, derrotando a contendientes de partidos políticos tradicionales.

"Conocido por sus enfoques innovadores, su firme liderazgo y su visión fresca, Balen Shah se ha convertido rápidamente en un líder prominente e influyente en Nepal. Su ascenso de músico y figura social a un dedicado servidor público ha inspirado una nueva ola de esperanza para los habitantes de Katmandú", según informó el portal Biograph Nepal.