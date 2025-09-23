El Banco Mundial acelera desembolsos para Argentina tras encuentro de Milei y Trump

El anuncio fue realizado por Ajay Banga, presidente del organismo, quien detalló que estos fondos combinarán financiamiento público con inversión privada, buscando movilizar todos los recursos disponibles para potenciar la economía argentina.

Según el Banco Mundial, el paquete estará enfocado en cuatro áreas clave: desbloqueo de la minería y minerales críticos, impulso del turismo como motor de empleo y desarrollo local, ampliación del acceso a la energía y fortalecimiento de cadenas de suministro y financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Un acuerdo de US$ 12.000 millones

Este aceleramiento forma parte de un acuerdo más amplio que el organismo firmó con el gobierno argentino en abril, por un total de US$12.000 millones, pero ahora se anticipa una parte del dinero por la confianza en las reformas impulsadas por la gestión de Milei.

"Este paso refleja la sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, atraer inversión privada y generar empleo", sostuvo el comunicado del Banco Mundial.

El anuncio llega justo después de la reunión que Milei mantuvo con Trump en Nueva York, donde recibió respaldo político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, fortaleciendo la relación bilateral y acelerando la llegada de fondos cruciales para la Argentina.