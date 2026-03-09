El embajador de Israel entregó una ambulancia a los Bomberos de Solano

Los vecinos quedaron sorprendidos por el operativo de las fuerzas de seguridad y se preguntaron a qué se debía. La respuesta es que los uniformados arribaron a la populosa localidad quilmeña por la llegada del embajador del Estado de Israel en Argentina, Eyal Sela, quien encabezó la entrega de una ambulancia de alta complejidad para los Bomberos Voluntarios de la ciudad

En ese marco, Sela agradeció a la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV, su nombre en hebreo) por el apoyo y destacó "las buenas relaciones entre las naciones, los valores occidentales en común, como la libertad".

El representante israelí fue recibido por el presidente de la entidad, Diego Díaz, quien agradeció la donación, al tiempo que destacó la importancia "de contar con una unidad sanitaria de estas características para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona".

La visita estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad. En los alrededores del cuartel se desplegó un importante dispositivo de custodia, teniendo en cuenta que se trata de un diplomático de relevancia internacional y en el marco del delicado contexto geopolítico derivado del conflicto armado que Estados Unidos e Israel tienen con Irán.

La ambulancia donada es una unidad equipada para intervenciones de alta complejidad y permitirá reforzar el trabajo que los Bomberos Voluntarios de Solano realizan diariamente ante emergencias médicas, accidentes y operativos de rescate en la región.

Eyal Sela es un diplomático de carrera que se desempeña al frente de la Embajada de Israel en Argentina desde 2022. Nació en 1965, y en 1990 se desempeñó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Además ocupó el cargo de Consejero de Asuntos Culturales de la Embajada de Israel en la capital de España, Madrid; como embajador en Quito, Ecuador, entre 2007 y 2012, y antes de llegar a nuestro país, entre 2020 y 2022, como Encargado de Negocios de Israel en El Cairo, Egipto.