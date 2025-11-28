Países Bajos: Joven musulmana fue asesinada por su padre y hermanos por "demasiado occidental"

El cuerpo de Ryan Al Najjar fue hallado en mayo del año pasado en un pantano de Lelystad, una semana después de su desaparición.

Sus hermanos, Mohamed y Muhanad Al Najjar, de 23 y 25 años respectivamente, están siendo juzgados por su asesinato, mientras que su padre, Khaled al-N, será procesado en ausencia luego de escapar a Siria.

Según la Fiscalía, el padre ordenó su muerte porque creía que Ryan había "traído vergüenza a la familia". Incluso se confirmó que se encontró ADN suyo bajo las uñas de la víctima, señal de que se defendió.

Versiones opuestas

Aunque Khaled al-N envió supuestos correos a un periódico de los Países Bajos, afirmando ser el único responsable y exculpando a sus hijos, los fiscales rechazaron esa versión, asegurando que el padre coordinó con los hermanos la recogida de Ryan, su traslado a un lugar apartado y el acto final de arrojar su cuerpo al agua.

Mohamed y Muhanad fueron detenidos poco después del hallazgo y permanecen en prisión desde entonces.

La familia de la víctima declaró su deseo de que el padre sea juzgado en los Países Bajos, sin embargo, el Ministerio de Justicia neerlandés señaló en un comunicado que actualmente "no existen posibilidades de cooperación judicial con Siria", dado que las autoridades necesarias para ello "no están operativas".

Por su parte, el ministro de Justicia sirio, Mazhar al-Wais, afirmó no haber recibido ninguna solicitud hasta ahora y dijo estar dispuesto a colaborar conforme a las normas vigentes.