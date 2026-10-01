Pánico en el aire: el piloto herido, un dentista y tres pasajeros que evitaron una tragedia en el vuelo de Tel Aviv

El comandante había conseguido activar dos alarmas y abrir la puerta de la cabina antes de desplomarse. Se trata de un acceso reforzado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y diseñado para ser abierto únicamente desde el interior. Los pasajeros encontraron al atacante destruyendo parte de los instrumentos.

Una fotografía difundida después del episodio mostró al piloto con el rostro cubierto de sangre y una mascarilla de oxígeno. Smit Machchhar, que llevaba cuatro años en la aerolínea, fue trasladado a un hospital y permanecía estable, según informó la Embajada de India en Riad.

"Conseguí agarrarlo por el cuello desde atrás y apartarlo", relató Yaniv Hayun a Benjamin Netanyahu, quien recibió a los pasajeros en el aeropuerto Ben Gurion. El hombre también contó que llegó a tomar los controles y pudo frenar el descenso antes de entregárselos a uno de los pilotos que viajaban fuera de servicio.

"¿Sabes pilotar un Boeing?", le preguntó Netanyahu. "Tengo algo de experiencia porque veo siempre Mayday/Air Crash Investigation", respondió Hayun, en referencia a la serie televisiva dedicada a reconstruir accidentes aéreos.

El israelí Yaniv Hayun ayudó a evitar una tragedia a bordo del vuelo Flydubai FZ1073, después de que el copiloto atacara al piloto y el avión comenzara a perder altura peligrosamente.



Hayun, junto con otros pasajeros y tripulantes, logró reducir al agresor y permitir que otros… — EL ESCRIBANO - F. LEÓN M (@NOOLVIDAR11) October 1, 2026

El episodio también tuvo un momento especialmente dramático entre los pasajeros. Uno de los israelíes que participó del forcejeo contó a The Jerusalem Post que escuchó a una niña gritar: "No quiero que mi padre muera". Según relató, esa frase lo llevó a pensar durante unos instantes en sus propios hijos.

Una vez controlada la situación, un pasajero utilizó su teléfono para pedir ayuda. "Necesitamos ayuda. Cualquiera que pueda escucharme: hemos detenido al terrorista y estamos aterrizando cerca de Tabuk, en Arabia Saudí. Todos estamos bien, excepto el comandante", explicó en un video.

Machchhar había dicho en una entrevista anterior que los pasajeros deberían "tratar mejor a la tripulación", porque en una emergencia podrían necesitarla. "Pueden salvarles la vida", había señalado. El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos describió el hecho como un "incidente de seguridad" y aseguró que continúa investigándolo, mientras el Gobierno israelí lo vinculó con terrorismo.