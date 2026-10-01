Catherine Sweeney, periodista de la emisora WPLN que presenció el procedimiento, explicó durante una conferencia que el protocolo establecido no contempla qué debe hacerse cuando una persona continúa con vida después de recibir las dos dosis previstas de la inyección letal. Hasta ahora, tampoco se estableció qué provocó el fallo durante la ejecución.

Al advertir que Pike continuaba con vida, su equipo de abogados presentó una moción de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar detener el procedimiento. La defensa sostuvo que la mujer, de 50 años, se encontraba atravesando una “agonía innecesaria”.

Pike permaneció más de 30 años en el corredor de la muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años que era compañera suya en un centro de formación profesional de Knoxville. El crimen ocurrió en 1995, cuando Pike tenía 18 años.

La mujer cometió el asesinato junto con Shadolla Peterson y su entonces novio, Tadaryl Shipp.

En 1996, Pike fue condenada a pena de muerte por torturar y asesinar a golpes a Slemmer, además de tallarle un pentagrama en el pecho.

Shipp fue condenado a cadena perpetua, mientras que Peterson recibió una pena menor luego de colaborar con las autoridades.

El procedimiento había quedado en suspenso durante las horas previas debido a diferentes presentaciones realizadas por la defensa. Los abogados de Pike habían solicitado que se contemplaran sus antecedentes de abusos físicos y sexuales sufridos durante la infancia, así como los trastornos psicológicos que padecía, entre ellos estrés postraumático.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado una solicitud para suspender la ejecución. Sin embargo, horas después, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó una suspensión temporal mientras analizaba el caso.

Finalmente, el máximo tribunal estadounidense habilitó a Tennessee a continuar con la ejecución antes de que venciera la suspensión, prevista para la medianoche del miércoles.

La ejecución estaba inicialmente programada para las 10 de la mañana en Tennessee, las 12 del mediodía en Argentina, pero comenzó más tarde debido a las distintas apelaciones presentadas por la defensa.