Pánico tras un tiroteo en Washington: hubo al menos cinco heridos y la policía busca al autor de los disparos

El ataque ocurrió este jueves en una zona residencial y comercial, a un kilómetro del centro del poder político estadounidense. Participan el FBI y la ATF.

El pánico sembró a la ciudad de Washington este jueves: un tiroteo dejó, al menos, cinco personas heridas en el barrio de Logan Circle y la policía sigue en busca del autor de los disparos. El hecho ocurrió en la cuadra 1500 de la calle 15, un sector de la capital estadounidense donde conviven residencias, comercios, iglesias y gimnasios. La zona está a apenas un kilómetro del centro político de la ciudad.