Pánico tras un tiroteo en Washington: hubo al menos cinco heridos y la policía busca al autor de los disparos

El ataque ocurrió este jueves en una zona residencial y comercial, a un kilómetro del centro del poder político estadounidense. Participan el FBI y la ATF.
El pánico sembró a la ciudad de Washington este jueves: un tiroteo dejó, al menos, cinco personas heridas en el barrio de Logan Circle y la policía sigue en busca del autor de los disparos. El hecho ocurrió en la cuadra 1500 de la calle 15, un sector de la capital estadounidense donde conviven residencias, comercios, iglesias y gimnasios. La zona está a apenas un kilómetro del centro político de la ciudad.
Las fuerzas de seguridad acordonaron el área y cortaron varias calles aledañas. Además de la policía de la ciudad, llegaron al lugar agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que colaboran en la investigación.
Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre el estado de salud de las víctimas ni precisaron el punto exacto desde donde se efectuaron los disparos.
Logan Circle ya había sido escenario de un hecho violento en el pasado reciente. En agosto de 2025, un exfuncionario del gobierno de Donald Trump fue atacado por un grupo de adolescentes durante un intento de robo de su vehículo en la misma zona.
Días después, el presidente cumplió su amenaza de intervenir la ciudad y ordenó el envío de cientos de miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en Washington. La medida sigue vigente.
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