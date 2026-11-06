El expresidente fue declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político y quedó detenido. En su lugar asumió Pedro Alliana.

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera. Además, fue detenido por la Policía.

La destitución contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores paraguayos coincidieron en remover del cargo a Peña. En su lugar, asumió la presidencia el hasta ahora Vice Presidente, Pedro Alliana.

Peña no compareció el viernes en su juicio político en el Senado, pese a haber prometido defenderse en persona, mientras los legisladores avanzaban en un proceso que podría destituirlo por el colapso de un banco vinculado a su administración.

La incautación de Ueno por parte del banco central esta semana sacudió el sistema financiero y político de Paraguay, y dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus ahorros, lo que provocó manifestaciones multitudinarias.

Paraguay: Senado destituyó a Santiago Peña

Paraguay: Senado destituyó a Santiago Peña

La crisis en Paraguay

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.

A ello se sumó la preocupación de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país.

Incluso, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares "del pueblo paraguayo" tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como "el desfalcador más grande de la historia" del país.

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Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.

El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, "salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables".

Un senador vitalicio goza de fueros y no puede ser sometido a un proceso penal sin que se apruebe en el Congreso el retiro de dicha inmunidad. Con la destitución, Peña ya no será senador vitalicio.

Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.

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