Su comparecencia se produjo apenas un día después de haber sido destituido por el Congreso mediante un juicio político, en medio de una crisis bancaria que dejó a unos tres millones de clientes con sus cuentas congeladas.

La investigación quedó registrada bajo la causa N° 92/2026, denominada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, cuya apertura fue dispuesta el jueves por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

El expediente reúne denuncias contra el exmandatario y la ampliación de una presentación realizada en 2025. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades en el funcionamiento de Ueno Bank, la supervisión de la entidad y la colocación de fondos públicos.

Los otros imputados

La causa judicial también involucra a ocho exdirectivos de Ueno Bank, imputados por presuntas conductas indebidas en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.

Entre los acusados figuran el expresidente de la entidad Juan Manuel Gustale Cardoni; el exvicepresidente Federico Miguel Vázquez Villasanti; Julio Daniel Rey Fernández; Diana Leticia Mongelos González; Mariana Isabel Torres Rubiani; Alejandro Gómez Abente; Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

Por disposición del juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, los cinco hombres fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Tacumbú, para cumplir prisión preventiva.

En tanto, las dos mujeres imputadas recibieron arresto domiciliario con utilización de tobilleras electrónicas. Las medidas fueron adoptadas mientras continúa la investigación sobre las responsabilidades en la crisis financiera.

El escándalo bancario también provocó un fuerte impacto político. Peña fue destituido el viernes y reemplazado por su vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumió la conducción del país con el compromiso de garantizar la devolución de los depósitos afectados.