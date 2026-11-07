El Ministerio Público paraguayo acusó al exmandatario por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía también solicitó su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes.
El Ministerio Público de Paraguay imputó este sábado al expresidente Santiago Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por la crisis de Ueno Bank. La Fiscalía también solicitó su prisión preventiva y la inhibición de sus bienes, en un nuevo capítulo del escándalo financiero que provocó su destitución y dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros.
La acusación también alcanzó al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, a quien los investigadores atribuyeron los mismos delitos, además de la presunta producción de documentos públicos de contenido falso. Los fiscales solicitaron que también permanezca bajo prisión preventiva.
La imputación fue presentada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, después de las audiencias indagatorias realizadas durante la jornada. Tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar ante los investigadores.
El expresidente paraguayo llegó cerca de las 11 a la sede del Ministerio Público, bajo custodia policial y sin esposas. Vestido con una camisa blanca y zapatillas deportivas, descendió de una camioneta negra e ingresó por una puerta lateral para evitar a los numerosos periodistas que aguardaban su llegada.
Su comparecencia se produjo apenas un día después de haber sido destituido por el Congreso mediante un juicio político, en medio de una crisis bancaria que dejó a unos tres millones de clientes con sus cuentas congeladas.
La investigación quedó registrada bajo la causa N° 92/2026, denominada “Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros”, cuya apertura fue dispuesta el jueves por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
El expediente reúne denuncias contra el exmandatario y la ampliación de una presentación realizada en 2025. Los investigadores buscan determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades en el funcionamiento de Ueno Bank, la supervisión de la entidad y la colocación de fondos públicos.
La causa judicial también involucra a ocho exdirectivos de Ueno Bank, imputados por presuntas conductas indebidas en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.
Entre los acusados figuran el expresidente de la entidad Juan Manuel Gustale Cardoni; el exvicepresidente Federico Miguel Vázquez Villasanti; Julio Daniel Rey Fernández; Diana Leticia Mongelos González; Mariana Isabel Torres Rubiani; Alejandro Gómez Abente; Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Por disposición del juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, los cinco hombres fueron trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, conocido anteriormente como Tacumbú, para cumplir prisión preventiva.
En tanto, las dos mujeres imputadas recibieron arresto domiciliario con utilización de tobilleras electrónicas. Las medidas fueron adoptadas mientras continúa la investigación sobre las responsabilidades en la crisis financiera.
El escándalo bancario también provocó un fuerte impacto político. Peña fue destituido el viernes y reemplazado por su vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumió la conducción del país con el compromiso de garantizar la devolución de los depósitos afectados.
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