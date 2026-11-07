Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero.Ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por más de 996.000 millones de guaraníes. Los trabajos continuarán durante todo el fin de semana.También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del IPS.Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas. — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 7, 2026

El desplazamiento de Peña abrió, además, un frente judicial. La Fiscalía inició investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank, mientras avanzan las causas contra directivos de la entidad. El expresidente negó haber cometido delitos. Alliana, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia, deberá completar el mandato iniciado en agosto de 2023, que se extiende hasta agosto de 2028. La Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe asumir la Presidencia ante la salida del mandatario.

Durante su primer discurso ante el Congreso, Alliana pidió fortaleza para afrontar el nuevo escenario político. “Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante”, expresó. También sostuvo que Paraguay enfrenta necesidades urgentes que requieren respuestas inmediatas y afirmó: “Los paraguayos enseñaron al mundo que esta nación no se rinde”.

Quién es Pedro Alliana

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez tiene 52 años y nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de consolidar su carrera política, fue comerciante y tuvo una trayectoria deportiva: durante su adolescencia jugó al básquetbol y en 1991 integró la selección paraguaya de esa disciplina. También es conocido por el apodo de “Mangui”.

Su primera candidatura fue en 2006, cuando se presentó para la intendencia de Pilar por el Partido Colorado, pero no logró imponerse. En 2008 fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012. Un año después llegó a la Cámara de Diputados, donde permaneció durante una década y ejerció la presidencia entre 2019 y 2022.

Su ascenso dentro del Partido Colorado estuvo ligado a su cercanía con el expresidente Horacio Cartes, quien lo impulsó dentro del sector Honor Colorado. Alliana presidió la Asociación Nacional Republicana entre 2016 y 2023, cuando fue sucedido por el propio Cartes. En las elecciones generales de abril de 2023 integró la fórmula presidencial junto a Santiago Peña y asumió la vicepresidencia el 15 de agosto de ese año. Su llegada a la Presidencia se produce ahora en medio de la crisis de Ueno Bank y de cuestionamientos de sectores de la oposición, que también reclaman su destitución.