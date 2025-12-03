Perú: Un Excel viral expuso a miles de hombres infieles

Un archivo de Excel con nombres de hombres acusados de infidelidad se viralizó en Perú, generó escraches públicos y activó alertas legales por la difusión de datos personales sin autorización.
El archivo titulado “La lista negra de las girls” se volvió viral en redes sociales durante noviembre, principalmente en TikTok, donde miles de usuarios compartieron capturas de una planilla en la que aparecían hombres acusados de infidelidad sin verificación alguna. Cualquier persona podía ingresar un nombre, sumar datos y hacer pública una acusación sin que existiera control sobre su veracidad.
En la planilla figuraban nombre y apellido, edad, lugar de residencia, profesión, motivo de la denuncia e incluso enlaces a redes sociales y supuestas pruebas. La masividad del contenido desató un fuerte debate por la exposición de información privada y por las posibles consecuencias personales, laborales y legales para los involucrados.
A los pocos días, el archivo fue dado de baja, según informó el diario La República, y dejó de estar disponible para nuevas cargas. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho y sigue circulando en copias en distintos espacios digitales.
En Perú, la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe la recolección y difusión de información privada sin consentimiento. La norma establece sanciones económicas altas.
Además, el Código Penal contempla delitos como la difamación, que podrían aplicarse en casos donde se dañó la reputación de una persona mediante acusaciones públicas sin sustento judicial.
Especialistas en derecho digital advirtieron que la responsabilidad no recae solo en quien creó la planilla, sino también en quienes compartieron el archivo o difundieron su contenido. La viralización, explican, no elimina la obligación legal de proteger la privacidad.
Tras la baja de la lista original, en los últimos días apareció otra planilla similar llamada “Candylandia”, donde ahora se expone a mujeres acusadas de infidelidad.
