Perú: Un Excel viral expuso a miles de hombres infieles

En la planilla figuraban nombre y apellido, edad, lugar de residencia, profesión, motivo de la denuncia e incluso enlaces a redes sociales y supuestas pruebas. La masividad del contenido desató un fuerte debate por la exposición de información privada y por las posibles consecuencias personales, laborales y legales para los involucrados.

A los pocos días, el archivo fue dado de baja, según informó el diario La República, y dejó de estar disponible para nuevas cargas. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho y sigue circulando en copias en distintos espacios digitales.

El foco en los datos personales

En Perú, la Ley de Protección de Datos Personales prohíbe la recolección y difusión de información privada sin consentimiento. La norma establece sanciones económicas altas.

Además, el Código Penal contempla delitos como la difamación, que podrían aplicarse en casos donde se dañó la reputación de una persona mediante acusaciones públicas sin sustento judicial.

Llegó mi momento de ponerlo en la lista negra de las girlasssss ya ustedes saben quien pic.twitter.com/2WTHwfqqT1 — Be (@Belen66731761) November 29, 2025

Especialistas en derecho digital advirtieron que la responsabilidad no recae solo en quien creó la planilla, sino también en quienes compartieron el archivo o difundieron su contenido. La viralización, explican, no elimina la obligación legal de proteger la privacidad.

Tras la baja de la lista original, en los últimos días apareció otra planilla similar llamada “Candylandia”, donde ahora se expone a mujeres acusadas de infidelidad.