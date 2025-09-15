Presentador de Fox News propone "matar" a personas sin hogar

Durante un debate en el programa ' Fox & Friends', Kilmeade respondió a una propuesta de su colega Lawrence Jones, quien sugería encarcelar a quienes rechacen los programas de asistencia estatal, diciendo: "O una inyección letal involuntaria, o algo así. Simplemente matarlos", dijo. Su comentario fue rápidamente condenado por organizaciones defensoras de los derechos humanos y figuras políticas de diversos sectores.

Embed Brian Kilmeade endorses euthanizing homeless people: "Involuntary lethal injection, or something. Just kill them." pic.twitter.com/on5NMereZQ — Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2025

Ante la avalancha de críticas, Kilmeade ofreció una disculpa pública en una emisión posterior del programa, calificando su declaración como "extremadamente despiadada" y reconociendo que muchas personas sin hogar merecen empatía y compasión.

Sin embargo, su disculpa no fue suficiente para aplacar la indignación generalizada. Christine Quinn, presidenta de la organización WIN, invitó a Kilmeade a voluntariar en uno de sus albergues para comprender mejor la realidad de las personas sin hogar.

Mensajes de odio

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por la retórica violenta en los medios de comunicación estadounidenses, especialmente tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk y la posterior destitución del analista de MSNBC Matthew Dowd por comentarios considerados insensibles.

La controversia ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los medios en la promoción de discursos que incitan al odio y la violencia.

La inadmisible propuesta de Kilmeade fue rechazada por diversas organizaciones y líderes políticos, quienes consideran que refleja una falta de humanidad y comprensión hacia una problemática compleja como la de las personas sin hogar. El caso continúa siendo un tema de debate en la opinión pública y los medios de comunicación.