Putin: "Con Trump ha aparecido la luz al final del túnel"

En su intervención en una reunión con trabajadores de las empresas del sector nuclear ruso, el mandatario dijo que las relaciones entre Moscú y Washington se encuentran "a un nivel extremadamente bajo".

"Pero con la llegada del presidente Trump, creo que por fin se vislumbra esa luz al final del túnel", declaró Putin sobre las relaciones bilaterales.

Putin comentó la reunión que mantuvo con Trump en Alaska y la calificó de "muy buena, significativa y sincera". "Los contactos continúan a nivel de nuestros ministerios, departamentos y empresas", indicó.

"Espero sinceramente que los primeros pasos que se han dado sean solo el comienzo de una restauración completa de nuestras relaciones".

Por su parte, enfatizó que los siguientes pasos en este ámbito dependen de Washington, agregando que el país norteamericano "está vinculado por determinadas obligaciones en el marco de diversas asociaciones, entre ellas el bloque del Atlántico Norte".

"Estoy seguro de que las cualidades de liderazgo del actual presidente, el presidente Trump, son una buena garantía para que las relaciones se restablezcan", concluyó el líder ruso.

Trump: en "las próximas dos semanas" se sabrá si Putin se reúne con Zelenski

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que en "las próximas dos semanas" se sabrá si el líder ruso, Vladímir Putin, se reúne con el ucraniano, Volodímir Zelenski, para buscar una solución pacífica a la guerra de Ucrania.

"En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará (Putin)", dijo sobre su homólogo ruso cuando fue preguntado por el curso de las negociaciones en las que ha tomado un papel activo.

El mandatario, tras reunirse con ambos por separado, planteó que Putin y Zelenski celebren una cumbre bilateral en la que se sienten las bases para un acuerdo duradero que ponga fin a las hostilidades.

La fecha y la localización de esta reunión serán elegidas por las partes, aunque ambas han asegurado estar preparadas para el encuentro.